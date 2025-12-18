Gualeguaychú lanzó oficialmente la temporada turística 2025–2026

Con un evento comunitario en los Obeliscos, Gualeguaychú dio inicio a la temporada turística 2025–2026, consolidándose como un destino activo durante todo el año. La jornada combinó expresiones culturales, música y tradiciones, reafirmando la importancia del turismo para el desarrollo local y la identidad de la ciudad.

El intendente Mauricio Davico destacó el rol de la comunidad en la construcción de una ciudad hospitalaria y el compromiso del sector turístico: “El turismo también se construye desde el trato cotidiano, desde la educación, el respeto y la forma en que recibimos a quienes nos eligen”.

Lanzamiento de la temporada turística 2025–2026

Además, el intendente resaltó la reciente declaración del Carnaval de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, subrayando su valor como marca identitaria de la ciudad.

Durante el lanzamiento, el Club Regatas Gualeguaychú ofreció una pintoresca postal nocturna con embarcaciones en la costa del balneario, mientras que los guardavidas pusieron en valor la seguridad en los espacios públicos y turísticos.

Lanzamiento de la temporada turística 2025–2026

Lanzamiento de la temporada turística 2025–2026

La delegación de la Intendencia de Río Negro, Uruguay, participó del evento, destacando la intención de profundizar los vínculos culturales, turísticos y deportivos entre ambas ciudades hermanas.

Lanzamiento de la temporada turística 2025–2026

La jornada comenzó con la Bendición de las Aguas y continuó con la presentación de la Banda Orquesta Departamental de Río Negro (Uruguay), aportando un fuerte carácter binacional al acto.

También participaron los ganadores del certamen Pre Cosquín, ofreciendo folklore argentino, murgas, la comparsa Kamarr y, para el cierre, la Banda Oficial del Carnaval, interpretando música de las cinco comparsas y reafirmando al Carnaval del País como uno de los principales atractivos turísticos de Gualeguaychú.

Lanzamiento de la temporada turística 2025–2026

Con este lanzamiento, el Gobierno de Gualeguaychú ratifica su compromiso de fortalecer infraestructura, servicios y agenda cultural y turística, consolidando a la ciudad como un destino con identidad propia, proyección regional y actividad durante todo el año.