Gualeguaychú lanza la Temporada de Verano 2026 con una fiesta inolvidable

El Gobierno de Gualeguaychú dio a conocer la apertura oficial de la Temporada de Verano 2026 con una gran fiesta en el emblemático espacio de Los Obeliscos. El evento incluirá una serie de espectáculos en vivo, stands de prestadores de servicios, propuestas gastronómicas, bodegas, productores regionales y una gran variedad de actividades para toda la familia.

La propuesta se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, a partir de las 20:00 horas. En caso de mal tiempo, se trasladará a los Galpones del Puerto, donde los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones sin inconvenientes.

Parque del Sol Gualeguaychú

La fiesta comenzará con la presentación de la Banda Orquesta Departamental de Río Negro, dirigida por la profesora Cristine Orellano. Esta agrupación, formada por 22 músicos y su equipo técnico, ofrecerá un repertorio especialmente preparado para esta apertura.

Tras la banda, el escenario recibirá a los ganadores del Pre Cosquín 2025:

Cielo Pereyra (Solista Malambo femenino)

Damián Lemes (Canción inédita)

El dúo vocal conformado por Hernán Archaina y César Cabeza .

También se sumará Felipe Bon, quien acompañará con guitarra la puesta de malambo.

La noche continuará con la participación de las murgas locales Los Colombianos y Los Cocoliches, quienes ofrecerán sus característicos shows, para luego dar paso a la comparsa Kamar, que realizará una vibrante presentación con batucada y bailarines.

Carnaval de Gualeguaychú

El cierre musical estará a cargo de la banda oficial del Carnaval del País, “Los Más Duendes”, que interpretará las canciones de las cinco comparsas que formarán parte de la edición 2026.

Además, el evento contará con la participación de los guardavidas que integrarán el equipo de trabajo de esta temporada, sumando un toque especial al lanzamiento.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de stands de prestadores de servicios, una variada oferta gastronómica, bodegas, productos regionales y los feriantes de Manos Unidas, quienes ofrecerán sus creaciones y productos locales.