Gualeguaychú ajusta el servicio de recolección de residuos por Año Nuevo

El Gobierno de Gualeguaychú informó que durante las festividades de fin de año habrá modificaciones en el servicio de recolección de residuos domiciliarios, con el objetivo de garantizar el orden y la higiene urbana en toda la ciudad.

El miércoles 31 de diciembre de 2025, la recolección se realizará normalmente en el turno matutino, desde las 6 horas, mientras que la recolección nocturna comenzará a las 14.

Recolección de Residuos - MDG

El jueves 1 de enero no habrá servicio de recolección ni de barrido de calles en toda la ciudad. Las tareas habituales se retomarán el viernes 2 de enero, a las 6 horas, en todos los sectores.

El municipio recordó la importancia de respetar la separación de residuos domiciliarios:

Secos o inorgánicos: plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios aislados, telgopor y latas.

Húmedos u orgánicos: restos de alimentos crudos o cocidos, pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Patogénicos domiciliarios: pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

En cuanto al cronograma habitual: los residuos orgánicos se retiran los lunes, miércoles y viernes; los inorgánicos, los martes, jueves, sábados o domingos; y los patogénicos domiciliarios, todos los días.

El municipio solicita a los vecinos colaborar respetando este cronograma especial y evitar sacar los residuos en los días y horarios en los que no habrá servicio, para asegurar la limpieza y el orden en la ciudad durante las fiestas.