Lo confirmó en las últimas horas, la Fiscal María Delia Ramírez Carponi, a cargo de la investigación por el “homicidio de Jesús Fernández” de 36 años de edad, quien perdió la vida en medio de una pelea cuando se encontraba celebrando año nuevo en un bar de la localidad entrerriana de Gualeguay.

Jesús Fernández asesinado en Gualeguay Foto: El Día de Gualeguay

La fiscal confirmó que habrá nuevos imputados y se recibirá más declaraciones, entre ellas, mujeres que habrían tenido algún grado de participación en el hecho.

Habló la esposa del hombre asesinado en Gualeguay: “Todavía escucho los gritos de Jesús”

Ramírez Carponi, confirmó que, a partir de testimonios fílmicos, se pudo identificar a las personas que agredieron a Valeria Velardis. “Estas personas están siendo citadas a prestar declaración. Y ayer se detuvo a otro involucrado que, si bien en las primeras horas estaba su nombre y figuraba, y no había prueba categórica, habiéndose reunido testimoniales de gran importancia, se pudo avanzar. Va a ser formalmente imputado como co-autor del Homicidio Agravado ”.

Asimismo, la fiscal confirmó que la autopsia determinó que existieron 7 puñaladas. “Las que le causaron la muerte fueron las 3 de la espalda que le perforaron los pulmones, causándole la hemorragia que derivó en la muerte”.

“Barajamos que entre 15 y 30 personas participaron del hecho pero debe determinarse las circunstancias de la muerte. El homicidio agravado consiste en aprovecharse de la circunstancia en la que está siendo agredido, para matar. Siguen surgiendo distintos nombres y hemos podido identificar claramente a quienes agredieron a la mujer”, expresó la fiscal.

Respecto a los jóvenes liberados; la fiscal dijo; “No puedo hacer otra cosa. Ellos no pueden estar más de 24 horas detenidos por su edad. Son menores no punibles. Los menores de entre 14 y 16 años si bien pueden ser sometidos a proceso, porque estamos ante un hecho gravísimo, son no punibles y no se pueden establecer medidas de coerción. No lo puedo hacer”.

“Estuvieron detenidos lo que permite la ley. Se los imputó y se continúa con la investigación más allá que hayan vuelto a su casa. Incluso la ley va más allá y establece que sólo se puede procesar a estos menores en casos de atentado contra la vida, abuso sexual, uso de armas. Si no fuera algo grave los puedo someter a proceso sino no podría”, agregó.