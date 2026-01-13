Gastroenteritis en verano: cuidados clave para proteger a los más pequeños

El Ministerio de Salud advirtió que durante el verano se incrementan las consultas por gastroenteritis, una enfermedad que afecta principalmente a los niños. Se manifiesta con vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal, y puede provocar deshidratación rápida. Conocer y aplicar medidas preventivas es clave para evitar complicaciones graves.

La vacuna contra el rotavirus es una de las herramientas más importantes para la prevención. Incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, es obligatoria y gratuita, se aplica a los 2 y 4 meses de vida y reduce la gravedad de los cuadros, protegiendo a los más pequeños.

Gastroenteritis

Hábitos de higiene y cuidado de los alimentos:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Consumo de agua segura (potable o hervida).

Cocción completa de carnes y correcta higiene de frutas y verduras.

Uso de utensilios diferenciados para alimentos crudos y cocidos.

Durante los cuadros digestivos, se recomienda mantener una dieta astringente, evitando azúcares, fritos, snacks y bebidas azucaradas. Continuar con la lactancia materna ayuda a reducir la duración y severidad de la diarrea y favorece la hidratación. Ante cualquier síntoma, la consulta rápida al centro de salud es fundamental.

Medidas de cuidado principales

- Obligatoria y gratuita, aplicada a los 2 y 4 meses. Reduce la gravedad de la gastroenteritis y protege a los niños.

- Realizarlo con frecuencia, usando agua y jabón, para prevenir la transmisión de la enfermedad.

- Consumir solo agua potable o previamente hervida.

- Lavar frutas y verduras, pelar u hornear frutas, cocinar completamente las carnes y mantener utensilios separados para crudos y cocidos.

- Usar utensilios distintos para manipular alimentos crudos y cocidos, evitando contaminación cruzada.

- Mantener a las mascotas sanas y desparasitadas para reducir riesgos de infección.

- Evitar alimentos refrigerados si no se ha mantenido correctamente la temperatura adecuada.

- Continuar durante cuadros digestivos para reducir la duración y gravedad de la diarrea y favorecer la hidratación del lactante.

- Evitar azúcares, fritos, snacks y bebidas azucaradas. Favorece la recuperación y la hidratación.