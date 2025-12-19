Vía Gualeguaychú / policia

Florencia Segovia apareció sana y salva en Concepción del Uruguay

La búsqueda de la mujer vinculada al líder de Ke Personajes llegó a su fin tras presentarse por sus propios medios en su domicilio.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

19 de diciembre de 2025,

Emanuel Noir , tapa flia

Tras horas de búsqueda, la mujer de 36 años de edad vinculada a el líder de la banda de cumbia Ke Personajes, fue hallada en buen estado de salud en su vivienda, poniendo fin al operativo de búsqueda que se había activado horas atrás.

Búsqueda de Florencia Marisol Segovia
La Policía informó que Florencia Marisol Segovia, de 36 años y madre de las hijas de Emanuel Noir, fue hallada en buen estado de salud en su vivienda, finalizando así el operativo que se había activado tras su desaparición.

Segovia había sido reportada como desaparecida desde el jueves por la tarde, generando alarma en la ciudad y movilizando a vecinos y autoridades locales. La noticia se había difundido rápidamente debido a su vínculo con el líder de la banda de cumbia Ke Personajes.

El Comando Radioeléctrico confirmó que la mujer se presentó por sus propios medios en su hogar, lo que permitió dar por concluido el procedimiento de búsqueda. No se registraron incidentes y Florencia no requirió atención médica especial.

Con su regreso, queda sin efecto cualquier alerta o pedido de colaboración ciudadana relacionado con su desaparición, cerrando así un capítulo que había generado gran preocupación en la comunidad.

