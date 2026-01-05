Explotó el verano en Gualeguaychú: una multitud llegó para vivir el inicio de la Fiesta Nacional Carnaval del País

La Fiesta Nacional Carnaval del País dio inicio a la edición 2026 con una multitud acompañando el comienzo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, que vuelve a reunir a miles de personas en torno al espectáculo, la música y la tradición carnavalera.

El acto inaugural estuvo cargado de emoción y alegría, con el tradicional corte de cinta y un sentido homenaje a dos figuras emblemáticas del Carnaval. La magnitud del evento, considerado el espectáculo más importante a cielo abierto del país, volvió a brillar con el desfile de comparsas y el entusiasmo del público.

Carnaval del País 2026

La apertura correspondió a la primera de las once noches previstas para la edición 2026, donde más de 15 mil personas se dieron cita en el Corsódromo para vivir un show lleno de ritmo y color, desplegado en 500 metros de pasarela.

Carnaval del País 2026

La comparsa Papelitos (Club Juventud Unida) abrió la noche con “Vivos”, seguido por Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La resistencia”, luego Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios” y cerrando, O’ Bahía (Club Pescadores) con “El pescador, el genio y las mil y unas noches”.

Carnaval del País 2026

El carnaval continúa todos los sábados de enero y febrero, y durante el fin de semana largo de Carnaval, los días 14, 15 y 16 de febrero. Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse presencialmente en la boletería del Corsódromo o a través de www.carnavaldelpais.com.ar.

Los residentes del departamento Gualeguaychú tienen un 50 % de descuento en la entrada general presentando DNI, aunque esta promoción no aplica durante el fin de semana largo de Carnaval.

Carnaval del País 2026

Quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar sus entradas los jueves en la boletería, con acceso prioritario y condiciones especiales según lo acreditado en la documentación, hasta completar el cupo disponible.

Para más información, los números de la boletería son: (03446) 225258 | (03446) 237776 | (03446) 644455.