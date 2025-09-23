Estudiantes carroceros recibieron un subsidio de 9 millones de pesos

En las últimas horas, el intendente Mauricio Davico hizo entrega de un subsidio de 9 millones de pesos a los estudiantes carroceros que trabajan en la confección de 30 carrozas que serán parte del tradicional Desfile de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.

El aporte económico duplica la cifra de lo entregado el año pasado. Davico visitó a los estudiantes que construyen sus carrozas en los Galpones del Puerto y les hizo entrega de un aporte económico del Gobierno de Gualeguaychú consistente en 300 mil pesos para cada grupo.

65° Fiesta Nacional Desfile Carrozas Estudiantiles Gualeguaychú

La Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles 2025, llega a su 66° edición con el slogan “Carrozas estudiantiles, pasión de la juventud, de talentos escondidos florece Gualeguaychú”. La fiesta Nacional se llevará a cabo en el Corsódromo, el sábado 11 de octubre, fin de semana largo previsto por el “Dia del respeto a la Diversidad Cultural”.

En cuanto al convocante evento de Gualeguaychú, cabe recordar que, en 2003, el Congreso de la Nación declaró que el Desfile, que se inició en el año 1959, sea Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, al ser ratificado como patrimonio cultural de la ciudad y un espectáculo de gran relevancia para la juventud.

El Desfile es una fiesta anual que deslumbra en el mes del aniversario de la fundación de Gualeguaychú, y que constituye una tradición marcada por la organización, el trabajo, el talento y la creatividad de unos 800 estudiantes de colegios secundarios de la ciudad. Este año se presentarán 30 carrozas en dos categorías: Primaverales y Libres.

Davico destacó que su gestión ha estado trabajando en conjunto con el equipo municipal, en el subsidio, que tuvo un aumento de un poco más de un 100% respecto al año anterior, a la vez que ponderó que independientemente de la ayuda económica, “es muy, muy importante lo que hacen ustedes”.

En ese sentido, Davico mencionó la trascendencia y la promoción que le ha dado esta gestión de Gobierno, logrando que “turistas que no sabían que existía el Desfile, hoy están haciendo planes para venir a conocer la Fiesta de Carrozas”.

Fiesta de Carrozas 2023

Acto seguido destacó la ayuda de los padres y de las familias de los carroceros. Comentó que intendentes de otras ciudades de Entre Ríos e inclusive de República Oriental del Uruguay han manifestado su intención de replicar una fiesta similar en sus localidades.

Merecido aporte a la creatividad gualeguaychuense

A través del Decreto N° 3985/2025, el Departamento Ejecutivo del Gobierno de Gualeguaychú otorgó, en el marco de la Ordenanza Nº 10894/2006, un subsidio no reintegrable de 300 mil pesos a cada grupo carrocero, sujeto a rendición.

En los considerandos de la medida se ponderó: “La relevancia de esta fiesta tradicional, donde los jóvenes de Gualeguaychú demuestran y sorprenden con su talento artístico a través de las diversas manifestaciones, forjando a los estudiantes a buscar recursos, compartir ideas, trabajar en equipo, resolver imprevistos, planificar y cooperar con sus compañeros con el fin común de concretar su proyecto”.

“Es imprescindible apoyar esta expresión cultural ejecutada por jóvenes estudiantes de nuestra ciudad, y en virtud del compromiso asumido por esta Municipalidad con la Asociación de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú. El aporte económico y la logística a los jóvenes carroceros, reafirma su apoyo a la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles”.