Escándalo en la salud bonaerense: suspenden a médico entrerriano por amenazas antisemitas

El Ministerio de Salud bonaerense suspendió a un médico entrerriano, residente del Hospital General José de San Martín, tras la difusión en redes sociales de mensajes de extrema violencia dirigidos a la comunidad judía. La medida se tomó mientras avanza una investigación administrativa y judicial.

Los mensajes compartidos por el residente generaron repudio inmediato. En ellos, el profesional sugería que a integrantes de la colectividad judía “no hay que cortarles el prepucio, sino cortarles la yugular y la carótida de lado a lado”, expresiones que fueron calificadas como amenazas y de incitación al odio.

Miqueas Martínez Secchi. Médico denunciado por mensajes de extrema violencia.

Al respecto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló: “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria”. Además, remarcó la necesidad de mantener una postura firme contra toda forma de discriminación, incluyendo racismo y ataques a comunidades originarias, religiosas o de cualquier identidad.

Repudio del ministro de Salud, Nicolás Kreplak

Por su parte, el abogado Jorge Monastersky, autor de la denuncia penal, advirtió sobre el riesgo que representa la permanencia del médico en áreas críticas, como terapia intensiva. La presentación judicial lo acusa de instigación a cometer homicidio, amenazas y apología del delito, y quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 6, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

