Entre Ríos lleva su potencial turístico a la FIT 2025

La provincia de Entre Ríos, participará una vez más de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2025, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio La Rural de Palermo, en Buenos Aires. Se trata de uno de los encuentros más convocantes de la región, en el que la provincia asiste con el objetivo de posicionarse entre los principales destinos para escapadas de fin de semana y para la planificación de vacaciones.

La puesta entrerriana, a través de la Secretaría de Turismo, estará representada por las diez microrregiones turísticas que componen su extenso y diverso territorio, y se ubicará en el Sector Litoral del Pabellón Nacional. Allí, los visitantes encontrarán informes turísticos, propuestas recreativas, degustaciones y la posibilidad de disfrutar de la cocina en vivo de chefs que interpretan los sabores de la provincia presentando platos elaborados con ingredientes de producción regional.

Entre Ríos en la Feria Internacional de Turismo. Foto archivo.

“El espacio de la FIT es una vidriera fundamental para Entre Ríos. Nos permite mostrar el potencial de nuestras microrregiones, con la diversidad de experiencias que hacen de la provincia un destino atractivo y elegible durante todo el año”, subrayó el secretario de Turismo, Jorge Satto.

El brillo y el ritmo de los carnavales entrerrianos también tendrán su espacio destacado en la feria, con presentaciones especiales. La propuesta se completará con espacios de juegos, entretenimiento y acciones de promoción pensadas para atraer a las familias, jóvenes y viajeros que buscan experiencias diferentes en sus recorridos.

Además, Entre Ríos desplegará activaciones en el exterior del predio ferial. Esta estrategia se articulará con la presencia en el sector Outdoor, un innovador espacio de la FIT destinado a mostrar alternativas de turismo como alojamientos no tradicionales, excursiones, deportes de agua, terrestres y aéreos, viajes educativos, medios de transporte y equipamiento. Allí, la provincia acompañará la acción conjunta con Flecha Bus, reforzando su posición como destino cercano y accesible.