Entre Ríos lanzó un programa de capacitación gratuita para emprendedores

El objetivo es capacitar a emprendedores en gestión financiera, marketing, desarrollo de productos, liderazgo y toma de decisiones. Además, impulsar la innovación, la diversificación productiva y el crecimiento local.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

18 de septiembre de 2025,

Entre Ríos lanzó un programa de capacitación gratuita para emprendedores
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico, y en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), abrió la inscripción al Programa Emprender.

Se trata de una propuesta de formación gratuita destinada a emprendedores entrerrianos que tengan proyectos en marcha o en etapa inicial. La capacitación tendrá una duración de seis meses, combinando encuentros presenciales y virtuales (Zoom + materiales digitales).

El objetivo de este programa, es brindar herramientas en gestión financiera, marketing, desarrollo de productos, liderazgo y toma de decisiones, con un enfoque práctico y adaptado a la realidad de los emprendedores locales. El programa se dictará en Concepción del Uruguay, Victoria, Crespo y La Paz.

Los módulos principales a abordar tratarán sobre mentalidad emprendedora, innovación y creatividad; planificación estratégica, gestión financiera y toma de decisiones; proceso y evaluación de decisiones; liderazgo compartido y redes rizomáticas; marketing digital, segmentación y fidelización de clientes; y casos prácticos, análisis de resultados y sostenibilidad.

Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de octubre a través del link: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/218/emprender2025

