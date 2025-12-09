Entre Ríos avanza en la regularización turística con nuevos operativos en alojamientos

En el marco del fin de semana largo y de cara a la temporada de verano, la Secretaría de Turismo de Entre Ríos realizó tres jornadas de asesoramiento e inspección y relevamiento en alojamientos de Gualeguaychú, en la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur.

La acción, desarrollada durante tres jornadas intensivas, se realizó en coordinación con el gobierno local, con el objetivo de fortalecer el registro formal de la oferta turística ante la inminente llegada del verano.

En Gualeguaychú se relevaron 54 alojamientos. Este operativo contó con la bienvenida del intendente Mauricio Davico, quien acompañó la Fiscalización en complejo de Termas.

Durante las recorridas se verificaron condiciones de prestación del servicio, mantenimiento, infraestructura, categoría y tipología de los establecimientos, así como mejoras o nuevas propuestas orientadas a elevar la calidad de la oferta.

Las visitas permitieron profundizar el acompañamiento técnico a los prestadores que están completando el trámite de homologación bajo la Ley Provincial Nº7360. El sistema digital de registro y fiscalización agiliza la carga de documentación y simplifica el proceso para operadores y municipios.

Al respecto, el director General de la Secretaría de Turismo, Sebastián Bel, destacó el impacto de esta intervención y la importancia de fortalecer la oferta formal en uno de los destinos más visitados de la provincia.

Bel remarcó que el trabajo conjunto permitió avanzar en más de 50 trámites de homologación. Consideró este progreso como un paso significativo para la ciudad y para el ordenamiento turístico provincial.

La Secretaría de Turismo continuará llevando adelante operativos en diferentes microrregiones, con el objetivo de acompañar a los prestadores y garantizar servicios formales y actualizados durante la temporada alta.