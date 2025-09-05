Emiten un alerta amarilla por frío extremo en gran parte de Entre Ríos

Desde Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un alerta por temperaturas de frío extremo para este viernes, y que podrían persistir durante el fin de semana. Los rangos térmicos pueden ser peligrosos para la salud.

El alerta por bajas temperaturas emitido por el SMN, rige para el este provincial alcanzando a los departamentos, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, San Salvador, Colón, Concordia, Federal, Feliciano y Federación.

Frío extremo

Estos rangos térmicos pueden ser peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y con enfermedades crónicas. El alerta amarillo por bajas temperaturas con efecto leve a moderado en la salud, renueva las recomendaciones para este tipo de eventos que son indicadas por el Ministerio de Salud.

Salud sugiere a la población estas recomendaciones:

- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

- En caso de verse afectado por el frío, no auto medicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

- No fumar en ambientes cerrados.

- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.