El vóley de Gualeguaychú brilló en su primer torneo de verano

El Torneo de Verano de la Liga Municipal de Vóley volvió a poner la disciplina en el centro de la agenda deportiva local. Equipos de distintas categorías se enfrentaron en partidos intensos que reflejaron el crecimiento sostenido de la actividad y el compromiso de los jugadores.

Desde la Dirección de Deportes destacaron que estos torneos no solo buscan campeones, sino fortalecer la convivencia, promover hábitos saludables y generar oportunidades reales de participación en toda la comunidad.

Señalaron que estas propuestas forman parte de una política pública activa y sostenida.

En la rama masculina, las finales ofrecieron encuentros de alto voltaje. CEF N°6 se impuso por 2–1 a Defensores del Sur en la Final A (22-25 / 25-23 / 15-13), mientras que Trébol venció a Los Antipala por 2–0 en la Final B (25-15 / 25-22), mostrando autoridad y buen juego.

Las finales femeninas también fueron muy disputadas. Waiolitas superó a GYE por 2–0 en la Final A, Tranvía Vóley derrotó a Deportivo Gchú Negro en la Final B, y Deportivo Gualeguaychú se consagró en la Final C frente a La Ribera C.

El torneo consolidó al vóley como herramienta de integración social y política deportiva.