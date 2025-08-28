El palista Roberto “Tito” Palacios viaja al Mundial de Canotaje en Hungría

El gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios emprenderá el viaje este jueves 28 de agosto, rumbo a el XXXII Campeonato Mundial de Piragüismo en Maratón que se celebrará del 4 al 7 de septiembre de 2025 en Győr (Hungría).

Palacios tendrá escala en Viena, para sumarse a una delegación de diez palistas argentinos, en su mayoría entrerrianos. Algunos de ellos ya se encuentran en Europa tras participar en regatas preparatorias en España.

Roberto "Tito" Palacios - Canotaje Gualeguaychú Crédito: "Tito" Palacios

Las pruebas del representante local serán el 1 de septiembre en C1, el 2 en C2 y el 4 en la distancia “short”, la más breve, a la que regresa después de varios años con la ilusión de pelear por una medalla. En la modalidad C2 volverá a competir junto a un palista japonés, con quien integró dupla en Portugal 2022, donde estuvieron cerca del podio.

Al respecto, el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico recibió al palista en el Salón Azul, y le entregó presentes en nombre de la ciudad y le deseó éxitos en su 14º Mundial, antesala del campeonato que en 2026 se disputará en Gualeguaychú.

Roberto Palacios y Davico

Durante el encuentro, Palacios y Davico, conversaron sobre la competencia, los desafíos que afrontará y el esfuerzo que conlleva una carrera deportiva de alto rendimiento. En este marco, el intendente remarcó que “la constancia es una gran virtud” y le deseó éxitos en la cita internacional.

También en el encuentro de esta mañana, el deportista recibió un presente especial que consta en un rosario para que lo proteja durante su viaje y la bandera de Gualeguaychú. También se hizo entrega de una bandera institucional de Gualeguaychú Turismo.