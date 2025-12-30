Diez horas de fuego descontrolado pusieron en jaque al Ecoparque

Un incendio de gran magnitud movilizó a bomberos voluntarios y maquinaria municipal, en un esfuerzo conjunto para controlar las llamas y evitar que se extendieran. La situación exigió coordinación, recursos y persistencia durante toda la noche.

El fuego comenzó el lunes por la tarde en un sector del Ecoparque de Gualeguaychú, donde se depositan los residuos de la ciudad. La alerta se recibió alrededor de las 17 horas y las tareas de control se extendieron hasta aproximadamente las 3 de la madrugada del martes.

Incendio en Ecoparque.

En el operativo trabajaron 42 bomberos de los cuarteles de Gualeguaychú, Gualeguay, Pueblo Belgrano, Paranacito y Larroque. A medida que el fuego se tornaba más difícil de controlar, se fueron sumando distintos móviles del cuartel local: primero el móvil 29, luego el 31 y finalmente el 17 con refuerzos de personal y equipamiento.

La Municipalidad de Gualeguaychú aportó camiones cisterna en dos oportunidades y maquinaria pesada, como una cargadora frontal, retropalas y una excavadora, para facilitar el acceso y movimiento de materiales en el lugar.

Al caer la noche, se incorporaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano para reforzar las tareas de sofocación.

Durante la madrugada, las unidades comenzaron el repliegue hacia sus respectivos cuarteles y se realizó la limpieza y reorganización de los equipos, quedando el personal en estado de alerta ante cualquier nueva emergencia.