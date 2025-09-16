Desesperante denuncia: tiene cáncer y el PAMI no le entrega la medicación

El hecho fue dado a conocer ante los medios locales, por la familia de Alfredo José De Torres de 80 años de edad, quién padece cáncer de próstata. La denuncia consigna que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), no provee la medicación requerida para su tratamiento.

Sabrina Vannay, hija de De Torres, denunció que a su papá, el PAMI Gualeguaychú no le entregan desde hace unos 40 días la droga Darolutamida 300 mg para su cáncer de próstata avanzado. “El medicamento llegaba las primeras semanas y después se cortó. Empezaron a dar vueltas y vueltas, le dicen que no llegó, que no tienen noticias”, expresó.

Problemas con la entrega de medicamentos a jubilados (Facundo Luque / La Voz)

Asimismo, la denunciante manifestó que ante la falta de respuestas su padre está tomando Tafirol de un gramo y Calmadol. “No tiene ni siquiera un asistente que le hayan mandado para que le ayude, ni siquiera con un psicólogo”, agregó Sabrina denunciando la mala atención en el PAMI local.

Alfredo es jubilado, tiene 80 años, y es conocido por la venta de churros y tortas fritas en una camioneta, cerca de la Aduana, en Costanera. “Él fue operado el 5 de julio y el estado de su cáncer es avanzado. Puede mantener una charla y sabe todo lo que está pasando” agregó su hija.

Ante la situación, Sabrina explicó que su mamá presentó un recurso de amparo para acelerar la solicitud de medicación, y que este sería respondido este jueves. “Necesitamos que nos ayuden”, dijo agregando que la situación que atraviesa su padre, al igual que otros afiliados, es totalmente injusta”.