Corsos Populares Matecito 2026: cinco noches de fiesta y alegría para toda la familia

La edición 2026, de los Corsos Populares Matecito, denominada “Marina Correa”, promete llenar de colores, música y diversión las noches de verano, con actividades pensadas para grandes y chicos. La propuesta incluye murgas, conjuntos carnavalescos, personajes y expresiones artísticas locales que invitan a toda la comunidad a participar.

Los Corsos Populares se desarrollarán durante cinco noches: 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero. Entre estas, se destacan especialmente el Corso Infantil, programado para el 23 de enero, y el tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y marcará el cierre de la edición 2026.

Entre las noches destacadas se encuentra el Corso Infantil, que se realizará el 23 de enero, ofreciendo una jornada especialmente diseñada para las infancias, y el tradicional Entierro del Carnaval, previsto para el 13 de febrero, que cerrará esta edición con un acto simbólico y festivo.

Organizados por el Gobierno de Gualeguaychú, los Corsos Matecito son una celebración emblemática de la ciudad que combina tradición, cultura y participación popular. Este evento se consolidó como un espacio de encuentro barrial y familiar, promoviendo la identidad local y el acceso de todos a la fiesta del carnaval.

El Corso Matecito es un carnaval popular que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, caracterizado por su espíritu comunitario y participativo. A diferencia de los corsos tradicionales, se centra en la participación de las murgas barriales, conjuntos de comparsas locales y artistas independientes, promoviendo la diversión, la creatividad y la integración social.