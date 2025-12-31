Corsos Populares Matecito 2026: cinco noches de fiesta y alegría para toda la familia

La edición 2026, de los Corsos Populares Matecito, denominada “Marina Correa”, promete llenar de colores, música y diversión las noches de verano, con actividades pensadas para grandes y chicos. La propuesta incluye murgas, conjuntos carnavalescos, personajes y expresiones artísticas locales que invitan a toda la comunidad a participar.
Los Corsos Populares se desarrollarán durante cinco noches: 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero. Entre estas, se destacan especialmente el Corso Infantil, programado para el 23 de enero, y el tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y marcará el cierre de la edición 2026.
Organizados por el Gobierno de Gualeguaychú, los Corsos Matecito son una celebración emblemática de la ciudad que combina tradición, cultura y participación popular. Este evento se consolidó como un espacio de encuentro barrial y familiar, promoviendo la identidad local y el acceso de todos a la fiesta del carnaval.
El Corso Matecito es un carnaval popular que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, caracterizado por su espíritu comunitario y participativo. A diferencia de los corsos tradicionales, se centra en la participación de las murgas barriales, conjuntos de comparsas locales y artistas independientes, promoviendo la diversión, la creatividad y la integración social.