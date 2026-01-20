Confirman un nuevo contagio de dengue y se refuerza la atención sanitaria en Entre Ríos

El sistema de salud confirmó un nuevo caso de dengue en la provincia de Entre Ríos, en el marco del monitoreo epidemiológico que se realiza a nivel nacional. La información fue difundida en un reporte oficial y volvió a poner en agenda la necesidad de sostener la vigilancia y las medidas de prevención.

Dengue: amplían las medidas para eliminar definitiva el Aedes aegypti.

El contagio se suma a otros registros recientes y se da en un escenario marcado por la circulación de distintos serotipos del virus. Especialistas advierten que, ante este contexto, es clave reforzar la detección temprana y la consulta médica oportuna.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el nuevo caso corresponde a una persona con antecedente de viaje a Brasil. Con esta confirmación, Entre Ríos acumula dos contagios registrados, mientras que a nivel país ya se contabilizan 14 casos.

Nuevo contagio de dengue en ER. Fuente Boletín oficial.

El informe nacional detalla además la circulación de los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 3. La mayoría de los pacientes presentó antecedentes de viaje al exterior, lo que refuerza la caracterización de casos importados en esta etapa.

Desde el ámbito sanitario recordaron que el dengue puede presentar una fase crítica entre el tercer y séptimo día de evolución. Ante síntomas de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrados, recomiendan evitar la automedicación y consultar de inmediato para un control adecuado.