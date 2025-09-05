Concluye la obra de desvío de tránsito pesado en rutas provinciales que comunican con Larroque

Con financiamiento provincial, se avanza en las últimas tareas de la construcción del desvío de tránsito pesado en la localidad de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. Con la instalación de luminarias, cartelerías y demarcación, se concluirá el trabajo enmarcado en el plan de reactivación de la obra pública.

La obra cuenta un avance cercano al 98 por ciento e incluyó la prolongación de 550 metros de avenida 25 de Mayo -desde calle Eva Perón hasta el trazado existente que comunica el ejido con la ruta provincial Nº16- e importantes obras hidráulicas.

Al respecto, el intendente de dicha localidad, Francisco Benedetti, señaló: “Con mucha alegría estamos transitando la etapa final de esta obra tan esperada por los larroquenses que, gracias al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio, se pudo reactivar”.

Tránsito pesado en Larroque

Sobre la mejoras complementarias a la ruta provincial Nº51, que permiten el desvío del tránsito pesado hacia la ruta provincial Nº16, Benedetti agregó que: “Solo restan algunos detalles y esperamos que se puedan concretar en los próximos días”.

“Desde el comienzo de la gestión, esta era una obra prioritaria y tenía un 11 por ciento de avance. El año pasado tuvimos la posibilidad de que nos visite el gobernador y en una reunión le manifestamos la necesidad de continuarla; hoy la obra es una realidad concreta, a pocos días de su finalización” remarcó el intendente.

El diseño de traza consiste en dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas con un cantero central, garantizando de esta manera la seguridad y resguardo peatonal. De manera complementaria, la obra incluyó la ejecución de un sistema de desagües sobre la avenida y en un tramo de la calle Moreno.

El sistema está compuesto por obras hidráulicas que incluyeron 10 cámaras de captación, siete cámaras de inspección, dos alcantarillas de cajón de hormigón armado, canales trapeciales revestidos, badenes, conductos de caños de diferentes diámetros, además de la señalización vertical y horizontal en todo el tramo, y la incorporación de lomadas reglamentarias sobre la avenida 25 de Mayo.