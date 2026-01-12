Campeonato Argentino de Aguas Abiertas: adrenalina y brazadas que desafían al río

El pasado fin de semana, el Balneario Municipal volvió a ser sede de la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, reuniendo a atletas de toda la región en un evento que celebró la competencia y la pasión por el deporte.

El Paseo del Obelisco del Balneario Municipal ofreció un recorrido ideal para pruebas de 500, 2.000 y 4.000 metros, pensadas tanto para nadadores que daban sus primeras brazadas en aguas abiertas como para competidores con experiencia en largas distancias. La propuesta refuerza la idea de un deporte como herramienta de inclusión, salud y encuentro.

Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

La organización contempló acreditación, charla técnica, largadas escalonadas y premiación al mediodía, con un dispositivo integral que garantizó seguridad y comodidad. Cada participante contó con chip de cronometraje, número identificatorio, kit con hidratación y snacks, seguro, ambulancia, cantina y buffet, asegurando una jornada impecable.

Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

En lo deportivo, la clasificación general femenina de los 2K quedó en manos de Vera Amancay (36:34), seguida por Romina Iturriarte y Valentina Chiminelli. En los 4K femeninos, se impuso Malena Ríos (51:52), con Maitena Imas y Brenda Zaninelli completando el podio. Entre los varones, los 4K fueron para Lucas Castro (48:24), escoltado por Juan Pablo Claussen y Fabricio Olivera.

Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

Más de 220 atletas participaron de esta fecha, que volvió a posicionar al Campeonato Argentino de Aguas Abiertas como un evento de referencia nacional, combinando naturaleza, competencia y pasión por el deporte. Los tiempos completos de cada prueba pueden consultarse en el enlace oficial.