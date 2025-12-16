Becas estudiantiles: una oportunidad única para jóvenes que cursan en La Plata

Las becas de residencia del Centro Universitario de Estudiantes de Gualeguaychú (C.U.DE.GUA) están dirigidas a jóvenes que inician estudios universitarios fuera de la ciudad y necesitan acompañamiento para comenzar esta nueva etapa.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación superior y fortalecer el recorrido académico de estudiantes locales. El programa brinda alojamiento a quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en establecimientos locales y opten por una carrera universitaria gratuita que no se dicte en la ciudad.

Abren las inscripciones para becas del Centro Universitario de Estudiantes de Gualeguaychú

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 15 de enero y se realizan de manera presencial en la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718. Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción completa, DNI y fotocopia, certificados de CUIL y de finalización de estudios secundarios, fotocopias autenticadas de promedios, documentación socioeconómica y constancia de preinscripción universitaria.

El proceso de evaluación considera el rendimiento académico, la conducta y la situación socioeconómica de cada postulante, priorizando a quienes más necesiten del acompañamiento estatal para continuar su formación universitaria.

De este modo, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior, fortaleciendo el vínculo con la comunidad estudiantil que representa a la ciudad en La Plata.