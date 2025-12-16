Becas estudiantiles: una oportunidad única para jóvenes que cursan en La Plata

Las becas de residencia del Centro Universitario de Estudiantes de Gualeguaychú (C.U.DE.GUA) están dirigidas a jóvenes que inician estudios universitarios fuera de la ciudad y necesitan acompañamiento para comenzar esta nueva etapa.
La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación superior y fortalecer el recorrido académico de estudiantes locales. El programa brinda alojamiento a quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en establecimientos locales y opten por una carrera universitaria gratuita que no se dicte en la ciudad.
Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 15 de enero y se realizan de manera presencial en la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718. Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción completa, DNI y fotocopia, certificados de CUIL y de finalización de estudios secundarios, fotocopias autenticadas de promedios, documentación socioeconómica y constancia de preinscripción universitaria.
El proceso de evaluación considera el rendimiento académico, la conducta y la situación socioeconómica de cada postulante, priorizando a quienes más necesiten del acompañamiento estatal para continuar su formación universitaria.
De este modo, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior, fortaleciendo el vínculo con la comunidad estudiantil que representa a la ciudad en La Plata.