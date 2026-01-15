Alerta a la comunidad por llamados fraudulentos que simulan ser oficiales

Se emitió una alerta dirigida a la comunidad ante la detección de llamados fraudulentos realizados por una persona que se hace pasar por representante de un organismo público, utilizando videollamadas como modalidad de contacto y apelando a la confusión de quienes reciben la comunicación.

La advertencia surge a partir del testimonio de una persona que recibió una videollamada en la que el interlocutor aseguró formar parte de un área del Gobierno municipal, situación que generó preocupación y encendió las alarmas por el uso de mecanismos cada vez más sofisticados para cometer este tipo de maniobras.

Secretaría de Desarrollo Humano

En este caso puntual, el contacto se produjo mediante una videollamada en la que el estafador se presentó falsamente como integrante de la Secretaría de Desarrollo Humano, utilizando la imagen en video para aparentar pertenecer al Gobierno de Gualeguaychú y reforzar una apariencia de legitimidad que podría inducir a error a la población.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se aclaró de manera enfática que no se realizan videollamadas para solicitar información personal, datos sensibles ni para llevar adelante gestiones administrativas. Asimismo, se remarcó que ningún trámite oficial se gestiona a través de este tipo de comunicaciones informales.

Ante la recepción de contactos de estas características, se recomienda no brindar ningún tipo de información, cortar la comunicación de inmediato y dar aviso a las autoridades correspondientes para permitir la intervención y el seguimiento del caso.

La advertencia se extiende a la comunidad en general, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de engaño y resguardar la seguridad de las personas frente a intentos de estafa que, en muchos casos, apelan a la urgencia o a la supuesta pertenencia a organismos oficiales.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se recuerda que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de canales institucionales debidamente identificados y que, ante cualquier duda, se puede consultar directamente con las áreas municipales por los medios habituales.