El pistacho, conocido como ‘oro verde’, es el ingrediente que ha revolucionado la gastronomía argentina en los últimos meses. El furor por el chocolate Dubái se expandió y no paran de sumarse productos con este toque de sabor único. La variedad es enorme: helados, alfajores, tortas, churros y hasta pizzas.

Una reconocida pizzería porteña se sumó a este fenómeno viral y lanzó su propia pizza con pistacho. Entre sus recetas innovadoras hasta opciones dulces, este comercio gastronómico que cuenta con tres sucursales en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrece una opción atípica pero deliciosa.

El pistacho es un fruto seco verde y ovalado, protegido por una cáscara dura y ligeramente abierta. (Freepik)

Mientras la producción de pistacho crece en San Juan y San Luis, cada vez son más los emprendimientos argentinos que apuestan por este sabor en sus recetas. Así como varias marcas nacionales lanzaron sus creaciones de chocolate Dubái, hay una pizzería porteña que decidió lanzar su propia “pizza de pistacho”.

Cuál es la pizzería porteña que lanzó la pizza de pistacho

Se trata de Los Maestros, la icónica pizzería con más de 80 años de trayectoria, que cuenta con tres sucursales en las zonas de Palermo, Recoleta y Barrio Norte.

Una reconocida pizzería de Buenos Aires lanzó la “pizza de pistacho”: cuánto cuesta y dónde se consigue

Su director, Gustavo Levinson, fue quien decidió implementar la “Pizza Pistacho” en el menú. “Lo descubrí en San Juan, donde la calidad es increíble. Dije: la pizza argentina tiene que tener pistacho. Salsa de tomate, mozzarella, pistacho y pesto ¡increíble!”, reveló en una entrevista para Cadena 3.

“El argentino tiene ese ingenio que nos hace distintos en el mundo. Distintos, sí, con ganas de probar”, agregó acerca de este fenómeno culinario que no para de crecer en el país.

El boom del pistacho en Argentina: del chocolate Dubái hasta pizzas

Si bien el pistacho tiene como origen el Medio Oriente, en Argentina se ha multiplicado por más de cinco la superficie cultivada en los últimos años, alcanzando unas 7.000 hectáreas a nivel nacional.

La provincia con más hectáreas de cosecha de pistacho es San Juan, con el 87%, mientras que el sur de San Luis emerge como zona apta gracias a un reciente mapa de zonificación agroclimática del INTA, que conecta esta provincia con Mendoza y La Pampa para minimizar riesgos y maximizar rendimientos.

La llegada del pistacho a la Argentina se remonta a 1980. Este fruto seco, rico en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables fue traído por productores sanjuaninos desde Irán y California, y hoy genera un valor de exportación de hasta US$18 por kilo, con pagos a productores entre 5 y 6,5 dólares.

Por otra parte, según el informe de Mauricio Conti, alrededor del 80% de la producción nacional se exporta a Chile, Uruguay, Brasil, Italia y hasta Estados Unidos, el mayor consumidor global. Aunque, en el primer trimestre del 2025, la demanda interna ha forzado importaciones récord: 82,2 toneladas un 50% más que en todo 2024.

Cómo es, cuánto cuesta y dónde se consigue la “pizza de pistacho”

La “pizza de pistacho” de Los Maestros cuenta con: salsa de tomate, muzzarella, pistachios, pesto genovés y aceitunas negras.

Esta opción está disponible dentro del menú de sus sucursales así como también dentro de la opción de pedido online, a través de la página web del comercio.

El precio de la pizza de pesto y pistachio varía según el tamaño y sus porciones.