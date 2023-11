Los "NO" de Paulina Cocina para cocinar arroz.

“ No pongas el agua a hervir y después le tiras el arroz . Eso de cocinar el arroz como si fuera un fideo está mal, no es así gente. Primero tenés que poner el arroz, después el agua y se revuelve”, comenzó señalando.

“ No pongas el arroz, el agua y ya está. Si querés comer un rico arroz entonces ponele voluntad. Un ajo salteado antes no te cuesta nada”, enfatizó.

“ No usar siempre la proporción de 1 taza de arroz por 2 de agua . Aunque sea la fórmula para cocinar arroz que parece que funciona siempre, tenés que saber que no todos los tipos de arroz se cocinan así y algunos pueden necesitar más o menos agua”, aclaró y desmintió la famosa fórmula.

“ No revolver continuamente . Si vas a cocinar arroz blanco, revolvés una única vez y si la cantidad de agua es correcta, cuando se secó ya está listo”, indicó.

“No colar el arroz. No hagas esto, no se hace así”, concluyó.