El periodista y conductor Diego Costa presenta la primera edición del “Festival en Tu Barrio”, un evento de dos días diseñado para ser una verdadera celebración de la identidad, la cultura y, por supuesto, la gastronomía argentina. Marcá tu calendario: la cita es el 13 y 14 de diciembre en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo” de Berazategui (Calle 18 y 148).

Además, el festival impulsará una colecta solidaria anual de fin de año, coordinada por Justo Lamas. Durante ambas jornadas se recibirán alimentos no perecederos y juguetes que serán destinados a comedores y organizaciones barriales de la zona y de la provincia de Buenos Aires.

Llega el “Festival En Tu Barrio” de Diego Costa con entrada libre y gratuita: cuándo y dónde será

Festival en Tu Barrio: Dos Días de Fiesta para Toda la Familia

Con entrada libre y gratuita, el festival promete ser el cierre perfecto de la temporada, ofreciendo un abanico de atracciones para todas las edades, en un horario extendido de 12 a 21 h.

Más de 100 Propuestas Gastronómicas: El encuentro reunirá a cocineros, emprendedores y productores regionales, incluyendo food trucks , parrillas al aire libre y exquisita cocina callejera.

Shows en Vivo: Un escenario principal vibrará con música y espectáculos. ¡La cumbia será protagonista!

Charlas y Demostraciones: Un auditorio para 80 personas será el espacio para demostraciones de cocina y charlas con especialistas.

Premios Especiales: Un jurado especializado seleccionará y entregará el Premio al Producto Regional de Oro a los mejores productos del festival.

Actividades Infantiles: Los más chicos también tendrán su espacio de diversión.

Quiénes se presentan en los shows musicales del Festival

El ritmo y la celebración comunitaria serán un punto fuerte, con dos cierres musicales imperdibles:

Sábado 13 de diciembre: Los Charros pondrán a bailar a todos a pura cumbia, garantizando una noche inolvidable.

Domingo 14 de diciembre: Los Chakales coronarán la jornada final con todo su ritmo, acompañando la emocionante entrega del Premio Regional de Oro.

Cuándo y dónde será el Festival en Tu Barrio

Fechas: 13 y 14 de diciembre

Horario: De 12:00 a 21:00 h

Lugar: Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”

Dirección: Calle 18 y 148, Berazategui

Entrada: Libre y Gratuita

Cierres Musicales: Los Charros (Sábado) y Los Chakales (Domingo)