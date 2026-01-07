Mar del Plata no es solo playa y puerto; es, por derecho propio, la capital nacional de la medialuna. Ese aroma a manteca y almíbar que inunda las mañanas de la ciudad es un imán para locales y turistas. Pero, ¿dónde se comen las mejores?

Si estás buscando esa pieza perfecta —crocante por fuera, húmeda por dentro y con el punto justo de dulce— prepará el mate, porque acá te armamos la hoja de ruta definitiva por 5 paradas imperdibles.

La ruta de la medialuna: 5 locales gastronómicos para visitar en Mar Del Plata

SÃO: El clásico que se reinventó con “agua de mar”

Hablar de SÃO es hablar de la historia viva de Mar del Plata. Con más de 70 años de tradición, este clásico pegó un salto de modernidad en los últimos años sin perder su esencia: la receta familiar que pasa de generación en generación.

La ruta de las medialunas en Mar del Plata: 5 paradas obligatorias para este verano 2026

¿Cuál es su gran secreto? El almíbar especiado, que se prepara durante más de 7 horas y —según dicen sus dueños— tiene el toque mágico del agua de Mar del Plata. Son medialunas pequeñas, húmedas y muy esponjosas.

Para valientes: Además de las tradicionales, no te pierdas las rellenas de crema de pistachos, Marroc o Nutella . Son un viaje de ida.

Ubicación: Olavarría 3002 (y sucursales en toda la ciudad).

Instagram: @saomedialunas

Torreón del Monje: Sabor con la mejor vista del mundo

Pocos lugares son tan icónicos como el Torreón del Monje. Merendar ahí, mirando el mar, es un plan que no falla nunca. Bajo el legado de la familia Parato, la medialuna del Torreón se convirtió en un estándar de calidad.

La ruta de las medialunas en Mar del Plata: 5 paradas obligatorias para este verano 2026

Nicolás Parato revela que la clave está en el horno de piso, que le da una “crocancia” especial a la base, y en el uso de manteca de primera calidad. El resultado es una pieza aireada, con un almíbar especiado que perfuma cada bocado.

Imperdible: Sentarse en sus terrazas un día de sol con una docena recién salida.

Ubicación: Pasaje Jesús de Galindez s/n.

Instagram: @torreondelmonje

Fonte D’Oro: La tradición que nunca falla

Es, quizás, la cafetería más emblemática para el encuentro marplatense. Con décadas de historia, Fonte D’Oro logró algo difícil: industrializar su producción sin perder el sabor de la receta original.

La ruta de las medialunas en Mar del Plata: 5 paradas obligatorias para este verano 2026

Sus medialunas son crocantes, dulces y siempre están frescas, ya que salen tandas calientes a toda hora. El aroma que desprenden es el sello distintivo del local. Podés disfrutarlas en sus salones clásicos o llevarte un paquete para compartir en la escollera.

Sugerencia: Probá las rellenas de dulce de leche o crema pastelera que exhiben en el mostrador.

Ubicación: Güemes 2782 (y muchísimas sucursales).

Instagram: @lafontedoro

FINA: La joyita de autor en el corazón de la ciudad

Para los que buscan algo distinto y artesanal, FINA es la respuesta. Este proyecto familiar nació en 2022 cuando el reconocido cocinero Pablo La Rosa decidió cambiar las hornallas de los restaurantes por el calor del horno panadero.

La ruta de las medialunas en Mar del Plata: 5 paradas obligatorias para este verano 2026

En su local de la calle Garay, el secreto es la paciencia y la materia prima de primer nivel. Sus medialunas se destacan por ser livianas y súper crocantes en la parte superior, manteniendo una humedad interior envidiable. Es la prueba de que, cuando la receta es buena, no hace falta más.

El dato: Son ideales para los que prefieren una medialuna equilibrada, nada empalagosa.

Ubicación: Garay 2484.

Instagram: @finamdq

Chauvin: 100% manteca y tamaño XL

Si sos de los que creen que “más es más”, Chauvin es tu lugar. Este multiespacio cultural (teatro, arte y gastronomía) tiene como estrella absoluta a su medialuna.

La ruta de las medialunas en Mar del Plata: 5 paradas obligatorias para este verano 2026

A diferencia de las versiones más pequeñas, acá vas a encontrar una medialuna de tamaño generoso, 100% manteca, con una corteza bien hojaldrada y un brillo que entra por los ojos. Es una propuesta moderna que respeta a rajatabla los procesos de elaboración lenta.