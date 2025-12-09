La pastelería argentina que llegó a Ámsterdam y se convirtió en la favorita de la reina Máxima Zorreguieta

La visita fue tan inesperada como simbólica. En pleno mediodía, Máxima Zorreguieta entró a almorzar a una pastelería argentina en Ámsterdam y dejó a todo el equipo sin palabras. El local lo contó en redes con un posteo lleno de orgullo: “LA REINA MAXIMA LLEGÓ A ABC!”. Y no es para menos. No todos los días una reina elige un bodegón de sabores argentinos para cortar la jornada.

El lugar en cuestión se llama Amsterdam Baking Company, ABC, y funciona como una especie de embajada gastronómica criolla en los Países Bajos. Según relataron sus dueñas, la escena fue de película: estaban grabando contenido cuando la vieron entrar, pedieron permiso para no ser filmada y el equipo respetó el momento. Después, la emoción siguió puertas adentro con “orgullo, nervios, sorpresa y una gratitud enorme”.

La reina no cayó solo a saludar. Se acercó a la cocina, preguntó por hornos y máquinas, y armó su pedido como cualquier clienta. El gesto que más conmovió al staff fue verla elegir un clásico argentísimo: los alfajores de maicena, los favoritos de su infancia. Para quienes viven lejos, ese sabor no es un antojo, es un puente emocional.

La Reina Máxima posó con las trabajadoras del lugar.

Qué venden y cuánto cuesta la comida en la pastelería que almorzó Máxima

Lo que ofrece ABC está pensado para el antojo, la nostalgia y el freezer con provisiones patrias. Entre lo más pedido, se destaca:

Alfajores de maicena : desde €12,90. : desde €12,90.

Pistachio alfajor : desde €12,90.

Caja degustación de alfajores : €32,90.

Clásicos de dulce de leche, chocolate, red velvet, cookies and cream o con frutos rojos: desde €11,25.

Cajas temáticas y personalizadas, incluso con logo: desde €37,50.

El lugar ofrece comida típica argentina.

En versión salada, el otro imán del local son las empanadas, con variedad bien de rotisería argentina:

Empanadas de carne, pollo, jamón y queso, cuatro quesos, cebolla y queso, caprese, atún y espinaca: desde €24,50. de carne, pollo, jamón y queso, cuatro quesos, cebolla y queso, caprese, atún y espinaca: desde €24,50.

Opciones picantes y versiones veganas: desde €24,50.

Combos surtidos “classic” o “best seller” x12: €47,90.

Empanadas especiales como cheeseburger o black truffle: desde €24,50.

Hay variedad de alfajores y empanadas.

Para el desayuno o la merienda, también venden medialunas de manteca listas para hornear:

Bake off : desde €13,90. medialunas : desde

La visita de Máxima terminó de ponerle corona al lugar, pero lo interesante es lo que representa. ABC creció como refugio de identidad para argentinos, latinoamericanos y curiosos holandeses. Un espacio chico, sabores enormes, y una reina que por un rato volvió a casa en forma de alfajor.