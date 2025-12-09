La pastelería argentina que llegó a Ámsterdam y se convirtió en la favorita de la reina Máxima Zorreguieta

La visita fue tan inesperada como simbólica. En pleno mediodía, Máxima Zorreguieta entró a almorzar a una pastelería argentina en Ámsterdam y dejó a todo el equipo sin palabras. El local lo contó en redes con un posteo lleno de orgullo: “LA REINA MAXIMA LLEGÓ A ABC!”. Y no es para menos. No todos los días una reina elige un bodegón de sabores argentinos para cortar la jornada.
El lugar en cuestión se llama Amsterdam Baking Company, ABC, y funciona como una especie de embajada gastronómica criolla en los Países Bajos. Según relataron sus dueñas, la escena fue de película: estaban grabando contenido cuando la vieron entrar, pedieron permiso para no ser filmada y el equipo respetó el momento. Después, la emoción siguió puertas adentro con “orgullo, nervios, sorpresa y una gratitud enorme”.
La reina no cayó solo a saludar. Se acercó a la cocina, preguntó por hornos y máquinas, y armó su pedido como cualquier clienta. El gesto que más conmovió al staff fue verla elegir un clásico argentísimo: los alfajores de maicena, los favoritos de su infancia. Para quienes viven lejos, ese sabor no es un antojo, es un puente emocional.
Qué venden y cuánto cuesta la comida en la pastelería que almorzó Máxima
Lo que ofrece ABC está pensado para el antojo, la nostalgia y el freezer con provisiones patrias. Entre lo más pedido, se destaca:
- Alfajores de maicena: desde €12,90.
- Pistachio alfajor: desde €12,90.
- Caja degustación de alfajores: €32,90.
- Clásicos de dulce de leche, chocolate, red velvet, cookies and cream o con frutos rojos: desde €11,25.
- Cajas temáticas y personalizadas, incluso con logo: desde €37,50.
En versión salada, el otro imán del local son las empanadas, con variedad bien de rotisería argentina:
- Empanadas de carne, pollo, jamón y queso, cuatro quesos, cebolla y queso, caprese, atún y espinaca: desde €24,50.
- Opciones picantes y versiones veganas: desde €24,50.
- Combos surtidos “classic” o “best seller” x12: €47,90.
- Empanadas especiales como cheeseburger o black truffle: desde €24,50.
Para el desayuno o la merienda, también venden medialunas de manteca listas para hornear:
- Bake off medialunas: desde €13,90.
La visita de Máxima terminó de ponerle corona al lugar, pero lo interesante es lo que representa. ABC creció como refugio de identidad para argentinos, latinoamericanos y curiosos holandeses. Un espacio chico, sabores enormes, y una reina que por un rato volvió a casa en forma de alfajor.