Como hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida

Las tartas son una de las comidas más típicas de Argentina. Hay de diferentes gustos. Como por ejemplo, de Jamón y queso, de espinaca o de atún, entre otros. En esta oportunidad, se reveló el paso a paso muy sencillo para preparar una exquisita tarta de calabaza con cebolla caramelizada.

Cómo hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida

La usuaria Amanda.recetas.consejos detalló el paso a paso en su Instagram y causó sensación con la receta. A continuación detallamos los ingredientes y el paso a paso para preparar esta riquísima tarta de zapallo.

Ingredientes

½ calabaza

2 cebollas grandes

Mozzarella

1 huevo (opcional)

crema de leche (opcional)

Los beneficios ocultos de la calabaza

Paso a paso para hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada