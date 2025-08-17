Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una tarta de calabaza y cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida

Una receta fácil y muy sencilla de hacer. Ideal para resolver los almuerzos y las cenas de la semana.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

17 de agosto de 2025,

Cómo hacer una tarta de calabaza y cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida
Como hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida

Las tartas son una de las comidas más típicas de Argentina. Hay de diferentes gustos. Como por ejemplo, de Jamón y queso, de espinaca o de atún, entre otros. En esta oportunidad, se reveló el paso a paso muy sencillo para preparar una exquisita tarta de calabaza con cebolla caramelizada.

Cómo hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida
Cómo hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada con pocos ingredientes y de forma rápida

La usuaria Amanda.recetas.consejos detalló el paso a paso en su Instagram y causó sensación con la receta. A continuación detallamos los ingredientes y el paso a paso para preparar esta riquísima tarta de zapallo.

Ingredientes

  • ½ calabaza
  • 2 cebollas grandes
  • Mozzarella
  • 1 huevo (opcional)
  • crema de leche (opcional)
Los beneficios ocultos de la calabaza
Los beneficios ocultos de la calabaza

Paso a paso para hacer una tarta de calabaza con cebolla caramelizada

  1. Cortar la calabaza en cubos. Colocar en una fuente con aceite y sumarle condimentos a gusto. Enviar al horno.
  2. Cortar la cebolla en pluma. Colocarla en una sartén a fuego lento hasta lograr la caramelización.
  3. Una vez que la cebolla se caramelizó. Sacar la calabaza del horno y sumarla al sartén con la cebolla. Integrar muy bien.
  4. Sumar el huevo y la crema de leche. Mezclar muy bien. Sumar la mozzarella.
  5. En una asadera colocar una tapa de pascualina. Sumar el relleno. Hacer el repulgue y llevar al horno.
  6. Retirar del horno y ya está lista la tarta de calabaza con cebolla caramelizada para disfrutar de un rico almuerzo o cena.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS