Cómo hacer panqueques de peras: la receta rica y en pocos pasos de Jimena Monteverde para sorprender con el postre

Jimena Monteverde sigue demostrando cada día que sus recetas son populares y sus seguidores buscan replicar en sus casas siguiendo sus pasos. Es una de las cocineras famosas que conquista al público con sus platos en la televisión o en su cuenta de Instagram.

La chef muestra recetas de todo tipo que van desde las saladas a las dulces y para diferentes tipos de alimentación. Sus platos tienen su sello y se caracterizan por ser prácticos de hacer y sin la necesidad de ser un experto en la materia.

Los panqueques son un clásico de todas las casas, que siempre se cocina para el postre o la merienda y si hay visitas. Esta receta popular que lleva relleno de dulce de leche, también otras variantes más saludables o de frutas que son aptas para quienes no pueden o prefieren comer más liviano.

Jimena Monteverde mostró el paso a paso para hacer panqueques de peras con el resultado final de estar flambeados. Una receta exquisita para hacer de postre y sorprender a la familia.

Cómo hacer los panqueques de peras de Jimena Monteverde

Cómo hacer los panqueques de pera de Jimena Monteverde

Ingredientes:

2 huevos

1/2 taza de leche

3/4 taza de harina leudante

Esencia de vainilla

2 cdas de azúcar

2 cdas de manteca

Azúcar extra para las peras

2 peras

Helado de crema o crema frutillas (optativo)

El paso a paso para hacer los panqueques de pera de Jimena Monteverde:

Pelar y cortar las peras en finas rodajas. Luego dorar en una sartén con manteca y azúcar por arriba.

Preparar la masa de los panqueques con los huevos, harina, azúcar, esencia de vainilla y leche. Mezclar todo hasta que sea uniforme.

Acomodar las peras sobre toda la sartén y volcar la mezcla por encima. Tapar y cocinar.

Se puede servir con helado de crema, crema y frutillas, o lo que prefieras.