Cómo hacer helado de dulce de leche casero con solo 2 ingredientes: la receta definitiva para el verano

En redes sociales abundan los trucos de cocina exprés, pero pocos se vuelven tan virales como los de Fer Gigliello, la creadora de contenido que una vez más sorprendió con una receta rápida y rendidora. Esta vez, mostró cómo preparar un helado casero sin máquina y con una textura cremosa “de heladería”, pensado especialmente para los fanáticos del dulce de leche.

El procedimiento no tiene complicaciones y es perfecto para quienes buscan un postre sin vueltas. Además, podés sumar toppings para personalizarlo: pedacitos de chocolate, merengue, más dulce de leche o lo que tengas en casa. Una idea tentadora que se volvió furor en TikTok y que se prepara en menos de cinco minutos.

Este helado es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer helado de dulce de leche casero

200 ml de crema de leche

300 g de dulce de leche

Opcionales: merenguitos rotos, chocolate picado, extra de dulce de leche

Así queda el helado con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar helado de dulce de leche con 2 ingredientes

Batí la crema de leche hasta que tenga un punto espeso, similar al batido suave. Agregá el dulce de leche y mezclá con movimientos envolventes hasta que todo quede integrado y cremoso. Sumá los agregados opcionales, si querés: merenguitos, chocolate o más dulce de leche, tal como hizo Fer. Pasá la mezcla a un recipiente, tapalo bien para evitar cristales. Llevá al freezer por un mínimo de 5 o 6 horas. Si lo dejás toda la noche, mejor. Retiralo del freezer unos 5 minutos antes de servir para lograr la textura ideal.

Este helado casero es una excelente opción para resolver un antojo dulce sin necesidad de salir a comprar. Con solo dos ingredientes básicos y un rato de freezer, obtenés un postre cremoso, sabroso y totalmente personalizable.