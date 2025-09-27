Cómo hacer brownie con nuez y sin gluten: la receta rica y en pocos pasos de Maru Botana

Si hablamos de platos dulces, sin dudas el nombre de Maru Botana es el primero que se asocia la pastelería. La famosa es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación que supo conquistar al público con sus recetas y talento para prepararlas, pero no solo eso, sino que supo cruzar el océano y tiene locales tanto en Argentina como en España, donde vende sus especialidades más famosas.

La pastelera comparte en sus redes sociales recetas clásicas o con su toque personal que son pedidas por sus seguidores. Maru Botana es una palabra autorizada a la hora de consultar preparaciones y seguir el paso a paso para hacer en casa.

Los brownies es uno de los acompañantes dulces, de chocolate y húmedos, ideales para llevar, para compartir, tomar el mate o para festejar cumpleaños. La receta de la famosa no tiene gluten y es ideal para quienes no consumen harina.

Cómo hacer los brownies sin gluten de Maru Botana

“¡Con esa textura húmeda que amamos y un crocante que los hace irresistibles!“, expresó Maru Botana en el posteo de la preparación.

Ingredientes:

200 g de chocolate semiamargo

150 g de manteca

200 g de azúcar

3 huevos

100 g de premezcla sin gluten . Es decir, harina sin gluten.

El paso a paso de los brownies sin gluten de Maru Botana:

