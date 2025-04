Cómo calcular gramos con cucharas y tazas: el mayor secreto de Doña Petrona apto para todas las recetas

Las recetas clásicas de la cocina argentina esconden secretos que, con el tiempo, se vuelven tesoros. Y uno de ellos —probablemente el más subestimado— es entender cuánto pesan realmente las medidas “a ojo”. La respuesta llegó desde el pasado, cortesía de Doña Petrona, quien no solo cocinaba como los dioses, sino que también medía con precisión milimétrica.

En redes sociales, un usuario reveló el “hallazgo”: “El secreto de la vida está en la página 39 del libro de Doña Petrona”, escribió @endemianado en X (ex Twitter), y adjuntó una imagen de una tabla que detalla el peso exacto en gramos de ingredientes como harina y azúcar, según el tipo de taza o cuchara que se use. Una joyita vintage que ahora se viraliza como oro puro para quienes no tienen balanza.

Las medidas en cocina según Doña Petrona.

Los comentarios en redes no tardaron en llegar: “Me compré la balancita digital. La panadería ‘a ojo’ no funciona”, ironizó una usuaria. “Nunca nadie dice cuánto mide la taza. ¡Las tazas son todas diferentes!”, apuntó otro, con razón.

Estas son las medidas definitivas que necesitás saber para cocinar

Por cucharadas

Harina:

Cucharada al ras: 10 g

Cucharada llena: 20 g

Cucharada colmada: 40 g

Azúcar:

Cucharada al ras: 15 g

Cucharada llena: 25 g

Cucharada colmada: 30 g

Doña Petrona reveló su secreto mejor guardado.

Por tazas (llenadas con cuchara)

Harina:

Taza al ras: 150 g

Taza llena: 190 g

Taza colmada: 210 g

Azúcar:

Taza al ras: 240 g

Taza llena: 270 g

Taza colmada: 330 g

Las medidas más típicas de la cocina.

Por tazas (sacando desde un tarro)

Harina:

Taza al ras: 180 g

Taza llena: 210 g

Taza colmada: 250 g

Dato extra: Una taza de líquido equivale a 250 cm³ (o mililitros).