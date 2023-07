5 claves para una alimentación saludable: los consejos de Ingrid Grudke

Cerca de llegar al medio millón de seguidores en Instagram, Ingrid Grudke mantiene una relación muy cercana con su comunidad de usuarios. A través de su perfil público suele compartir recetas fáciles, prácticas y ricas para comer en forma saludable y recibe interacción de muchos usuarios.

A través de la red social, la modelo comparte sus comidas diarias y enseña cómo hacerlas en forma casera y con pocos ingredientes. Además, acostumbra mostrar también sus viajes, sus entrenamientos y sus desfiles más prestigiosos, como no podía ser de otra manera.

El almuerzo “simple y rico” de Ingrid Grudke listo en 3 simples pasos Foto: Instagram/Ingridgrudke

Fue así como en recientes historias enumeró un listado de sus recomendaciones para cumplir con una dieta saludable y remarcó que siempre cumple con las 4 comidas del día.

Los 5 consejos de Ingrid Grudke para una dieta saludable

1. Alimentación variada

Después de detallar su desayuno de panqueques de naranja y su almuerzo de sushi con amigos, Ingrid remarcó que lo más importante es tener una alimentación variada: “Siempre les digo que tiene que ser variada la comida, carne, legumbres, frutas, verduras”.

Si bien intenta mostrar cómo es su alimentación a pedido de los usuarios, la modelo advirtió: “Es lo que me sirve a mí, no quiere decir que a todo el mundo le sirva comer de esta manera”. En ese sentido, contó que come 4 platos por día, aunque si en entre medio le da hambre ingiere una colación.

La tortilla exprés de Ingrid Grudke Foto: captura Instagram

2. Gimnasia

Desde antes de adentrarse al mundo del fisicoculturismo, Ingrid mantenía una rutina de ejercicios para fortalecer su cuerpo. Ahora su objetivo es ganar masa muscular, además de mantenerse en movimiento y estar en forma.

3. Descanso

En este punto, la también conductora hizo hincapié en las horas de sueño y dormir bien. “Descansar las 8, 9 o 6 horas que necesitas por día”, recomendó: “Investiguen, escuchen su cuerpo”.

Ingrid Grudke

4. Buena alimentación

Sobre este punto remarcó la importancia de “saber lo que el cuerpo necesita” en cuanto a calorías y nutrientes, para estar y sentirse sano y satisfecho.

5. Conducta

Por último, para cumplir con todo esto, es indispensable la “conducta y una buena disciplina”, como indicó Ingrid.