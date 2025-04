El uso de la Inteligencia Artificial se ha vuelto muy popular en el último tiempo. Herramientas como ChatGPT se volvieron muy comunes en el día a día de las personas que buscan resolver o descifrar problemas e inquietudes cotidianas. Aunque también esta práctica ha recibido fuertes críticas.

Recientemente, una usuaria de TikTok subió un video en el que muestra cómo utilizó la Inteligencia Artificial para decorar su hogar. A través de un video, la creadora de contenido explicó que le pidió ayuda al ChatGPT para que le dé ideas de decoración para un sector determinado de su casa. El resultado la sorprendió por completo.

Cómo pedirle ayuda al ChatGPT para la decoración de la casa

“Le acabo de pedir al ChatGPT que me convierta este espacio, en realidad más que me lo convierta que me lo decore, con un estilo de decoración que a mí me gusta mucho que se llama Mid Century”, comenzó explicando.

A continuación reveló la forma en la que le pidió esta tarea a la IA y el resultado que obtuvo. Tal como mostró, subió una foto como archivo del sector de su casa y le dio las indicaciones necesarias sobre el estilo de decoración que deseaba para su hogar.

La IA le envió una nueva imagen del mismo sector de su casa completamente renovado y decorado con objetos y colores al estilo Mid Century. “Es casi el trabajo de un decorador de interiores, no es por despreciar el trabajo pero no lo puedo creer”, comentó sorprendida.

Aunque compartió su discrepancia con el ChatGPT. “La alfombra abajo de la mesa no sé si me arriesgo”, dijo remarcando la falla de la Inteligencia Artificial a la hora de elegir una decoración para el living de la casa.

Una tiktoker le pidió ayuda al ChatGPT para decorar su casa y el resultado despertó el enojo de los diseñadores de interiores

Por supuesto, el video se volvió viral y rápidamente recibió cientos de comentarios por parte de otros usuarios de esta red social. Entre ellos varios profesionales que se quejaron del uso de esta herramienta y remarcaron por qué la IA aún no puede reemplazar el trabajo humano.

“10 años estudiando arquitectura y diseño de interiores para esto”, “JAMAS, PODRAN REMPLAZAR NUESTRO TRABAJO. tanto en la arquitectura como los interiorisras, no solo ponemos muebles, analizamos el espacio, medidas, características de la luz, lo que estás buscando”, “chat gpt puede hacerte eso, pero nosotros los interioristas somos humanos y entendemos tus necesidades, no solo es decorar, se trata de adaptar el espacio a tu estilo de vida! todo depende del usuario”, fueron algunas de las respuestas al video.