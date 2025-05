¿Tu hija quiere un “Labubu” en la mochila?: qué es y por qué está de moda este muñeco

Seguro ya escuchaste hablar sobre el charm más extraño y encantador del momento: los Labubu. Con una estética que mezcla lo grotesco y lo tierno, estos muñecos de pelo alborotado y carita de gremlin se convirtieron en el nuevo objeto de deseo en TikTok.

Tanto así que la palabra labubu ha ido aumentando sus búsquedas en Google en los últimos meses, tal como muestra la herramienta Google Trends.

Los muñecos que parecen feos pero todos quieren tener: así es la moda de los Labubu

¿Qué son los Labubu y por qué se volvieron virales?

Los Labubu nacieron como personajes creados por el artista Kasing Lung, y rápidamente se transformaron en figuras de colección adoradas por su rareza. Desde piratas hasta vampiros o versiones que brillan en la oscuridad, cada modelo tiene su propia personalidad, colores excéntricos y ediciones limitadas que los hacen aún más codiciados.

Pero lo que realmente los catapultó al estrellato fue un giro inesperado: pasaron de ser piezas de arte y colección a colgantes de cartera. Su estética “fea pero adorable” se volvió irresistible, especialmente en un contexto donde la moda parece cada vez más calculada y pulida.

Aunque su nombre aún no suena fuerte en Buenos Aires, ya fueron vistos en las semanas de la moda de París, Nueva York y Tokio, colgando de bolsos de editoras, influencers y diseñadoras. Rihanna, por ejemplo, llevó su Labubu de lichi en una cartera Louis Vuitton. Dua Lipa no se quedó atrás y también sumó uno a su look.

En TikTok, el furor no se detiene: celebridades como Jenny viralizaron sus outfits mostrando a su Labubu blanco con look completo de Miu Miu, colgando de su bolso marrón de la misma firma. También los combinan con mini tote bags pastel de Trader Joe’s, en rosa, celeste o verde, en una dupla tan inesperada como encantadora.

¿La tendencia llegará con fuerza a Argentina? Todo indica que sí: los fashion lovers locales ya están empezando a preguntar por ellos. Y en un momento donde lo imperfecto se vuelve tendencia, estos muñecos podrían ser el accesorio disruptivo del invierno 2025.