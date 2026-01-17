Qué hacer con el celular ante una ola de calor y cómo protegerlo del sol en la playa

Con la llegada del verano, suelen ocurrir diferentes cosas con nuestros celulares, como puede ser dejarlo al sol o exponerlo a altas temperaturas. En ese marco, existe una forma de protegerlo y evitar que tenga efectos negativos sobre el dispositivo.

El calor extremo es uno de los principales enemigos de cualquier dispositivo electrónico, y los celulares no son la excepción. Durante las olas de calor, su rendimiento puede verse afectado, así como la duración de la batería, sus componentes internos e incluso la pantalla o la cámara. Los errores de funcionamiento, apagados inesperados o la lentitud del sistema son algunas de las consecuencias más frecuentes cuando el móvil sufre sobrecalentamiento. Por eso, tomar precauciones y conocer los principales cuidados para celulares en verano es fundamental para evitar daños irreversibles y disfrutar con tranquilidad de los días de sol.

No solo la exposición directa al sol es peligrosa: ambientes poco ventilados, el uso continuado de aplicaciones pesadas o la carga prolongada bajo altas temperaturas pueden hacer que el celular eleve su temperatura interna a niveles que ponen en riesgo su vida útil y su correcto funcionamiento.

Evitar el sol, mantener el dispositivo ventilado y quitar la funda durante las olas de calor son medidas clave de protección.

Claves para proteger el celular de las altas temperaturas: lo que sí y lo que no hay que hacer

Para proteger el móvil durante una ola de calor, el primer paso es evitar exponerlo directamente al sol o dejarlo en superficies calientes durante el día. Lo ideal es usar el dispositivo en lugares frescos o bajo sombra, privilegiando los interiores ventilados con aire acondicionado o ventiladores en funcionamiento. Además, se recomienda quitar la funda para favorecer la disipación térmica cada vez que lo uses intensamente o lo pongas a cargar, ya que las carcasas retienen el calor y dificultan la refrigeración natural.

También es aconsejable reducir el uso de aplicaciones demandantes, evitar juegos y procesos intensivos que hagan trabajar de más al procesador, y no dejar muchas apps abiertas en segundo plano. Limitar el tiempo de uso de la cámara –especialmente para grabación de video en alta definición– es otra medida clave, ya que la cámara genera mucho calor en poco tiempo. Al cargar el celular, realizar cargas parciales y nunca en exteriores o cerca de fuentes de calor es lo más seguro.

Los ventiladores y accesorios son aliados útiles para regular la temperatura y mantener el móvil funcionando correctamente.

Estrategias extra y tecnología a favor para frenar el sobrecalentamiento del móvil

En tiendas especializadas existen ventiladores externos o bases refrigerantes que pueden ser útiles para quienes usan el celular durante largos períodos o en entornos muy calurosos. Estos accesorios se ajustan a la parte trasera del móvil y ayudan a mantener la temperatura controlada. Dispositivos como tablets y portátiles también cuentan con bases especiales para mejorar la ventilación en verano.

Cargar el teléfono en ambientes frescos, revisar regularmente la temperatura de la batería y evitar la carga continua o simultánea con el uso intensivo son medidas imprescindibles para prevenir daños por sobrecalentamiento. Ante cualquier señal de calor excesivo –calor al tacto, cierre súbito de aplicaciones, advertencias en pantalla–, es fundamental apagar el dispositivo y dejarlo enfriar antes de volver a usarlo.