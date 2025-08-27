Pulseras que vibran: cómo son y dónde comprar el accesorio viral que une parejas a distancia

Las llamadas “pulseras que vibran” se convirtieron en el último fenómeno viral de las redes sociales y ya son buscadas como el regalo ideal para parejas a distancia.

En la última semana, las búsquedas de estos aparatos se han intensificado sin precedentes dentro de la categoría “Compras”. Así lo da cuenta Google Trends, herramienta de gigante tecnológico que analiza tendencias de búsqueda en Argentina y el mundo.

El dispositivo, que funciona enlazado a una aplicación móvil, permite que un simple toque en una pulsera se traduzca en una vibración y una luz instantánea en la otra, sin importar cuántos kilómetros separen a sus usuarios.

La búsqueda de estos gadgets se disparó en Google

Cómo funcionan las pulseras que vibran

Estos accesorios, fabricados por compañías como Bond Touch, se conectan a través del celular y se vinculan de a pares. El mecanismo es sencillo: al presionar una de las pulseras, la otra recibe de inmediato la vibración. La idea es que ese gesto simbólico genere un lazo emocional tangible en tiempo real.

La propuesta detrás de estas pulseras es ofrecer una forma simple de decir “estoy pensando en vos” sin necesidad de un mensaje o una llamada, explican los usuarios de redes sociales, donde el dispositivo ganó popularidad como soporte emocional para relaciones a distancia.

De las redes al streaming

En los últimos días, el accesorio ganó aún más notoriedad cuando Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín lo probaron en Luzu TV. Allí demostraron en vivo cómo funciona y mostraron el efecto de luz que acompaña la vibración. “Tocás y le vibra”, resumió Flor Jazmín entre risas, despertando la curiosidad de miles de seguidores.

Cómo funcionan las pulseras a distancia que unen parejas

Los comentarios no tardaron en multiplicarse: muchos lo señalaron como el gadget perfecto para noviazgos a distancia o incluso para amigos y familiares que quieren sentirse cerca.

Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Estas “pulseras a distancia” pueden conseguirse en plataformas de e-commerce internacionales como Amazon, y también en Mercado Libre. El precio varía según el modelo y la marca, y ronda entre los $100.000 y $400.000 en Argentina.

Se venden en pares y suelen presentarse como un regalo cargado de significado, ideal para quienes buscan una forma distinta de acortar la distancia física con gestos simples.