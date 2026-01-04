Por qué recomiendan sacar la cama del centro de la habitación: así se puede aprovechar más el espacio

Es cada vez más común que las personas quieran aprovechar al máximo la capacidad de los ambientes y contar con más herramientas para que las cosas ingresen en lugares que antes eran más espaciosos. Es por eso que revelaron una nueva forma de acomodar la cama en la habitación para tener más lugar en el dormitorio.

Las tendencias en diseño de interiores han cambiado radicalmente en los últimos años, especialmente en ciudades donde los dormitorios pequeños y la reducción global de espacios habitables exigen soluciones creativas e inteligentes. Dejar la cama en el centro de la habitación ya no es la única alternativa: cada vez más arquitectos y expertos en organización promueven colocarla contra una pared o en una esquina, liberando metros valiosos que se pueden aprovechar para agregar muebles multifuncionales, zonas de almacenaje o ampliar la circulación diaria. Este enfoque responde a la necesidad de crear ambientes más funcionales, cómodos y adaptados al estilo de vida contemporáneo.

Entre las soluciones más innovadoras se destacan las camas flotantes, bases deslizables y estructuras elevadas con cajones, que permiten ganar espacio bajo el colchón para guardar ropa, objetos o incluso pequeños electrodomésticos. Además, el aprovechamiento del espacio vertical y el uso de armarios modulares o estantes abiertos sobre la cama generan propuestas de almacenamiento sin recargar el ambiente. La organización del dormitorio gira en torno a la idea de “hacer más con menos”, optimizando cada centímetro disponible.

El uso de muebles deslizables, almacenaje bajo el colchón y organización vertical son aliados de las nuevas tendencias.

La tendencia de sacar la cama del centro: soluciones innovadoras para ambientes reducidos

Al ubicar la cama contra una pared o en una esquina, se libera el centro de la habitación, lo que transforma la circulación y permite sumar zonas de estar, escritorios compactos o espacios libres para actividades diarias. Empresas dedicadas al diseño inteligente de interiores, como las que crecen en redes sociales, muestran cómo estos cambios se adaptan a cuartos desde 7 metros cuadrados o incluso menos, logrando ambientes modernos, funcionales y armoniosos.

El desarrollo de muebles deslizables, camas con almacenamiento integrado y sistemas flotantes marca la pauta de una decoración pensada para departamentos urbanos. La clave está en priorizar la funcionalidad sin renunciar al confort y sumar detalles de diseño—texturas, iluminación y materiales cálidos—que aporten personalidad a la habitación.

Una posición inteligente de la cama mejora la circulación, la comodidad y la armonía de la habitación.

Cómo aplicar el cambio y aprovechar cada centímetro en tu dormitorio

El primer paso para optimizar el espacio es analizar las circulaciones, la posición de puertas y ventanas y las necesidades personales (zona de trabajo, descanso o vestidor). Las esquinas y las paredes largas se convierten en aliadas para ubicar la cama de manera estratégica, facilitando la movilidad y el orden. Utilizar muebles diseñados a medida, incorporar soluciones modulares apilables y crear zonas de almacenaje bajo o sobre la cama permite aprovechar metros que, de otra forma, se desperdiciarían.

La tecnología aplicada al diseño, como las barras galvanizadas, paneles ecológicos y sistemas de ventilación, ayuda a personalizar el dormitorio y a evitar problemas como la humedad o el moho, garantizando comodidad y durabilidad en la nueva disposición.