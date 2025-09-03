Por qué hay que hervir hojas de eucalipto en agua: para qué sirve

Cada vez más las plantas forman parte de los ambientes de las casas, tanto en macetas como un jardín o como parte de la decoración. Además, muchas tienen otros aportes para las personas que le dan un plus para que estén presentes en los hogares.

Por qué tener eucalipto en casa

Una de las plantas aromatizantes más populares son los eucaliptos, que tienen funciones importantes para la salud, en especial en épocas de mucho frío o cuando hay cambios bruscos de temperatura que llevan a enfermedades.

Una de ellas es la congestión nasal o gripe, para ayudar a respirar bien, el eucalipto es la planta ideal que no puede faltar en las casas.

Tener hojas de eucalipto, colocar en agua y hervir es un truco casero y fácil que se convierte en un aliado en días de frío o de goteo nasal. Otro de los tips es colgar en la ducha.

Eucalipto para qué sirve

Por qué hervir eucalipto en agua

Este árbol tiene vínculos con épocas antiguas en donde se usaban para destapar la nariz y mejorar la circulación en resfríos. No solo se cuelga en la habitación, sino que en algunas casas hay una rama colgada en la ducha o se colocan en agua y se hierve. A esto se suma el rico aroma que emite.

hojas de eucalipto en agua hervida

Al hervir sus hojas, el vapor libera aceites esenciales que ayudan a la tos, alivian la nariz tapada, calman la irritación de garganta, purifican el aire de la casa con su aroma, generan una sensación de relajación y descongestionan las vías respiratorias.

Cómo preparar el eucalipto hervido y qué haga efecto

El uso más común es colocar hojas de eucalipto en una olla con agua y en el fuego. Dejar hervir e inhalar el vapor.

El efecto se potencia si se tapa la cabeza con una toalla y se respira profundamente durante unos minutos.

Es un truco casero para aliviar los síntomas de la gripe.