Para qué sirve mezclar cáscaras de mandarina con vinagre: el truco casero que pocos conocen

Los trucos caseros son cada vez más utilizados en todas las casas, estos van desde la limpieza, cocina y arreglos. A la hora de limpiar no solo basta tener la energía y los productos, sino que muchas veces se requiere tips extras para dejar el ambiente con rico aroma y buena energía.

Para qué sirve las cáscaras de mandarina

No hay dudas de que los citrus son muy populares en la época de invierno, ya que se disfruta de comer mandarina en el sol para hacer frente a las bajas temperaturas. Cuando terminas de comer, no tires a la basura las cáscaras porque se puede usar para la casa y aprovechar todos sus usos.

Al mezclar las cáscaras de mandarina con vinagre se forma un producto ideal para limpiar la casa y desinfectar todos los ambientes de las bacterias.

Las cáscaras liberan aceites esenciales con propiedades antibacterianas y desodorizantes. Cuando se junta con el vinagre se absorbe la fragancia de la mandarina, generando un producto que potencia su eficacia y hace que el olor fuerte de vinagre se apacigüe junto con el de la fruta.

Para qué sirve mezclar las cáscaras de mandarina con vinagre

Para qué mezclar cáscaras de mandarina con vinagre

Esta potente mezcla sirve como:

Limpiador multiuso natural: ideal para la cocina, baño y superficies.

Desinfectante: sirve para mesadas, tablas y electrodomésticos.

Desengrasante: ideal para limpiar hornallas, campanas y muebles de cocina.

Ayuda a eliminar los malos olores en ambientes y tachos de basuras.

Una solución para alejar las hormigas y moscas.

Cómo preparar la solución de cáscaras de mandarinas y vinagre