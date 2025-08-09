Para qué sirve mezclar cáscaras de mandarina con vinagre: el truco casero que pocos conocen

Los trucos caseros son cada vez más utilizados en todas las casas, estos van desde la limpieza, cocina y arreglos. A la hora de limpiar no solo basta tener la energía y los productos, sino que muchas veces se requiere tips extras para dejar el ambiente con rico aroma y buena energía.
No hay dudas de que los citrus son muy populares en la época de invierno, ya que se disfruta de comer mandarina en el sol para hacer frente a las bajas temperaturas. Cuando terminas de comer, no tires a la basura las cáscaras porque se puede usar para la casa y aprovechar todos sus usos.
Al mezclar las cáscaras de mandarina con vinagre se forma un producto ideal para limpiar la casa y desinfectar todos los ambientes de las bacterias.
Las cáscaras liberan aceites esenciales con propiedades antibacterianas y desodorizantes. Cuando se junta con el vinagre se absorbe la fragancia de la mandarina, generando un producto que potencia su eficacia y hace que el olor fuerte de vinagre se apacigüe junto con el de la fruta.
Para qué mezclar cáscaras de mandarina con vinagre
Esta potente mezcla sirve como:
- Limpiador multiuso natural: ideal para la cocina, baño y superficies.
- Desinfectante: sirve para mesadas, tablas y electrodomésticos.
- Desengrasante: ideal para limpiar hornallas, campanas y muebles de cocina.
- Ayuda a eliminar los malos olores en ambientes y tachos de basuras.
- Una solución para alejar las hormigas y moscas.
Cómo preparar la solución de cáscaras de mandarinas y vinagre
- Acumular las cáscaras de dos o tres mandarinas y ponerlas en un frasco de vidrio.
- Cubrir el frasco con vinagre blanco
- Cerrar y dejar reposar como mínimo 10 días en un ambiente oscuro y fresco.
- Colar el líquido y colocar en un pulverizador para rociar, y limpiar todo tipo de superficies tanto de las cocinas como de los ambientes de la casa.