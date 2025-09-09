No es por decoración: para qué sirve colgar atrapasueños en el balcón

Adoptar costumbres y estilo a la hora de decorar el hogar no es una tarea sencilla. Muchas veces las decisiones se toman con base en creencias, energías y formas de ver la vida. Las plantas son una de las preferidas si hay que pensar en ocupar un espacio con elementos vivos.

Cuando caminas por la calle y observas balcones de edificios o ventanas de las casas se ven diferentes accesorios que fueron adoptando las personas para el hogar. Uno de ellos son los CDs viejos que cuelgan en forma de tiras.

La mayoría de ellos no solo cumplen una función de decoración, sino que se usa para espantar insectos, pájaros, permitir el reflejo del sol de cierta manera, entre otras variedades de funciones. El atrapasueños se volvió una moneda corriente en los espacios donde hay ventanas o una terraza como balcón, ¿por qué?.

La función de los atrapasueños en el balcón

Los atrapasueños son coloridos, decorativos y tienen formas llamativas que están asociadas a los gustos y creencias de cada uno. No obstante, tiene una función especial por la que se coloca en el balcón y no es solo decorativo.

Este es un amuleto ancestral que tiene creencias de origen indígena norteamericano que tiene la función de filtrar sueños, atrapar las malas energías y dejar pasar los malos sueños por el objeto que en general suele tener tiras de hilo y un círculo en el medio con plumas.

El cual se encarga de retener las pesadillas o vibras y filtrar a través de la luz del sol al amanecer.

Si bien es más común que se coloque en la habitación, ahora se usa también en las entradas de la casa. Esto se debe a que es el punto de conexión entre el interior y el exterior, por donde ingresa la luz y la energía.

Este objeto protege al hogar de las malas vibras del exterior, las filtra y ayuda a crear un lugar más armonioso para sus habitantes.