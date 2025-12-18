No es el rojo: cuál es el color de uñas que es tendencia para usar esta Navidad 2025

Solo faltan días para que llegue la Nochebuena y Navidad. El universo festivo ya copó las calles, las casas y las redes sociales. Los adornos, arbolitos, luces y regalos están por todos lados esperando la noche de celebración. Hay un color que no es el clásico y es furor para las uñas.

La cena de Nochebuena lleva a que todos se vistan para la ocasión, es por eso que los seguidores de la moda están pendientes del calzado, peinado, ropa y maquillajes que es tendencia para estar acorde. Las uñas forman parte del styling y el color de la temporada no es el de Navidad.

Uñas

Cuando se piensa en diciembre, por años, los colores rojos y verdes fueron los infaltables para representar a las fiestas. Para la moda este año 2025 el furor está en las uñas de color dorado.

El color que es tendencia para las uñas en esta Navidad 2025

Este es sinónimo de lujo, sofisticación y celebración, ya que se lo asocia a las vísperas de un nuevo año. Hay diferentes diseños para las uñas que van desde el brillo, con el glitter o diseños combinados de figuras. Es llamativo y combina con todo tipo de look.

Se pueden mezclar estilos que van desde el clásico, la francesita y los más arriesgados y brillosos. Este color de uña resalta con cualquier prenda.

La diversidad de creatividad ofrece uñas con diseños que se combinan con tonos más tranquilos o con otros fuertes y llamativos. El dorado representa la prosperidad y la energía positiva para terminar el año y arrancar el 2026 con esperanza y alegría.

Además, esto combina con la decoración, ya que este año predomina el dorado, o el plateado, y las luces led en los adornos navideños. Las uñas en dorado resaltan todo el tiempo y te harán lucir a la moda.

Para eso debes buscar una nail art que te represente y pintarse del color del momento.