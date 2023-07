Match look: el elegante “total white” de Pampita y Ana García Moritán

Pampita es una de las modelos más icónicas del país, su extensa trayectoria en las pasarelas más importantes y como embajadora de las marcas más importantes del país, le permitió tener una gran popularidad y fanáticos de todos lados.

Pampita By Fontela en la línea Kids & Teens Foto: Instagram

La ‘top model’ recurre a su perfil de Instagram para contar todo lo que realiza en su vida, el tiempo que pasa con sus hijos, los trabajos que realiza y cada look que rápidamente causan tendencia y sus fanáticos no dudan en copiar su estilo.

Lo cierto es que Ana García Moritán, la hija de la modelo es toda un “it baby” al igual que su madre, cada atuendo que usa impacta con su look en su perfil de Instagram donde tiene miles de fanáticos que le siguen los pasos a la pequeña.

El look en composé de Pampita y Ana

Tanto Pampita como Ana, a veces buscan usar looks combinados con los mismos colores. Fue durante el evento de presentación de la nueva línea de decoración y muebles infantiles que lanzó la modelo.

Ambas eligieron looks “total white” de vestidos cortos. Por su parte, Pampita usó un vestido ajustado al cuerpo con mangas japonesas y volados, acompañó con raya al medio y el pelo suelto. En los pies eligió una sandalia transparente con taco y un maquillaje en tonos claros y muy sutil.

Pampita Foto: gentileza TN

Mientras que la pequeña Ana, lució un vestido corto blanco con pechera y terminación en diseño “broderie”, acompañó al look con medias can can blancas y zapatos estilo ballerinas el mismo color. No hay dudas de que Ana a su corta edad ya marca tendencia con cada atuendo que usa.

Pampita y su hija Ana Foto: gentileza TN

En el pelo, modeló con su clásico peinado de dos colitas con moños blancos que combinan con todo el look en blanco. Pampita varias veces optó por vestir en composé junto a su hija Ana, al igual que hacen otras famosas, deciden salir a algún evento vestidas a juego.