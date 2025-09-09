La lujosa cartera de más de 3 millones de pesos que Enzo Fernández le regaló a Valentina Cervantes

Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a apostar al amor tras estar unos meses separados el año pasado. La pareja es una de las favoritas del entretenimiento y el deporte, tiene dos hijos y están instalados en Londres, donde juega el futbolista.

Valentina Cervantes entrenó junto a Enzo Fernández

Tras la reconciliación, Enzo y Valentina se muestran muy enamorados y comparten en redes sociales como son sus días en familia, en especial con los dos hijos pequeños que son furor en el mundo virtual.

En su regreso al país cuando se separó de Enzo, Valentina logró formar su imagen como creadora de contenido y modelo, de hecho firmó contrato con una agencia. La famosa es una de las botineras más fashion del momento con las colecciones de último modelo y marcas de lujo.

Enzo Fernández y sus dos hijos con Valentina Cervantes

Como todas las parejas de los futbolistas tienen el acceso a las marcas de primer nivel de Europa, es por eso que no dudan en vestir lujo, excentricidades, prestigio y estilo al momento de ir a eventos, paseo y viajes.

La extravagante cartera de marca que le regaló Enzo Fernández a Valentina Cervantes

La famosa llevó una cartera de playa que es la envidia de todas. Enzo Fernández le regaló a la modelo un accesorio de lujo y de una marca europea para sus vacaciones que se llevó todas las miradas.

Es la cartera de crochet de la marca Prada, un diseño confeccionado especialmente para llevar todo lo necesario para estar en el agua y disfrutar de la playa.

La cartera de Valentina Cervantes

"Este bolso tote moderno y sofisticado recuerda al maravilloso ambiente estival gracias a su combinación de croché y detalles de piel. El logo con letras bordado en contraste en la parte delantera decora este amplio accesorio con asa doble para poder llevarlo como bolso de mano o bolso bandolera", señala la descripción del bolso en la página web de Prada.

La cartera Prada de Valentina Cervantes

El precio de la cartera de la marca italiana es de 2200 dólares, un valor que es común en las botineras o famosas de elite que suman a su guardarropa artículos de un verdadero lujo.

El valor es un estimado a tres millones doscientos mil pesos argentinos.