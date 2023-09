Cazzu y Christian Nodal recibieron a su primera hija el pasado 14 de septiembre. La feliz noticia la dieron a conocer a través de una foto en Instagram, donde se podía ver la mano de la recién nacida junto a las de ellos.

Por el momento, son pocos los datos que se conocen de la bebé. Los cantantes decidieron no mostrar el rostro de la nena en las redes sociales, por lo que las pocas fotos que han compartido se centran en sus manitos.

Cazzu y Christian Nodal posaron juntos en la portada de Vogue y hablaron sobre sus planes tras la llegada de su bebé Foto: Sebastián Faena

En una nueva imagen que compartieron para enternecer a sus seguidores a través de sus historias en Instagram, se conoció que la bebé ya es toda una fashionista.

La foto con la que se anunció el nacimiento de la hija de Cazzu y Christian Nodal.

Es que los orgullosos padres eligieron un conjunto para la recién nacida que no pasa desapercibido, ya que se trata de prendas de una reconocida marca de lujo internacional.

El lujoso look de recién nacida de la hija de Cazzu

En la foto se le hace foco a las manos de la hija de Cazzu, dejando a la vista el pequeño suéter en tono rosa pastel, que tiene un importante detalle tejido: el nombre de la marca DIOR en un lateral.

La nueva foto de Cazzu junto a su hija. (Foto: Captura de pantalla)

En la página oficial de Dior se encuentra este conjunto por un precio de 750 euros, que si se tiene en cuenta el valor del euro blue hoy en Argentina (810) tendría un precio de 607.500 pesos argentinos.

La bebé de Cazzu y Christian Nodal sorprendió con un lujoso conjunto de más de 600 mil pesos Foto: DIOR

La descripción del producto señala que es punto de algodón rosa con motivo Lily of the Valley. “Este conjunto de regalo para recién nacido presenta el delicado motivo Lily of the Valley calado, un tributo al muguete, la flor de la suerte emblemática de Monsieur Dior y símbolo de su amor por la naturaleza. El trío de punto de algodón rosa está compuesto por pantalones, una camiseta de manga larga y un gorro. El elástico en la cintura y los botones a presión en los hombros permiten poner y quitar fácilmente el conjunto y ofrecen un ajuste ideal. Cada pieza se ha sublimado con una firma Dior calada, y juntas serán el regalo ideal para un recién nacido”, explica la página.