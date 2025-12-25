Estas son las 5 plantas que ahuyentas mosquitos y no requieren mucho cuidado

Con la llegada de las altas temperaturas, uno de los factores que reaparece en el día a día de las personas es la llegada de insectos como los mosquitos, que pueden transmitir enfermedades. Es por eso que existen cinco plantas que no requieren mucho cuidado y ayudan a ahuyentar a este tipo de bichos.

Dentro de la jardinería, existen varias plantas que ahuyentan mosquitos gracias a su aroma o a compuestos presentes en sus hojas, y que además destacan por su resistencia y simplicidad en los cuidados. La ventaja de estas especies es que combinan el beneficio práctico de repeler insectos con una función decorativa, sumando verde y perfume a espacios interiores y exteriores.

A diferencia de los sprays, espirales o pastillas comerciales, estas plantas no contienen tóxicos, requieren pocos minutos de atención por semana y la mayoría se adapta tanto a macetas como a tierra directa. Para quienes buscan soluciones duraderas, fáciles y sustentables, estas cinco especies pueden transformarse en aliadas ideales para el verano.

La citronela y la lavanda son aliadas infalibles para mantener los insectos lejos con mínimos cuidados.

Las cinco plantas que ahuyentan mosquitos: resistentes, decorativas y de bajo mantenimiento

Citronela: Originaria de Asia, la citronela es una hierba de aroma intenso utilizada en aceites esenciales y velas repelentes. Sus hojas liberan compuestos que ahuyentan mosquitos y otros insectos con solo estar cerca. Crece mejor a pleno sol, acepta riegos esporádicos y se propaga con facilidad, lo que la vuelve ideal para patios y canteros exteriores.

Lavanda: Famosa por sus flores violetas y su delicado perfume, la lavanda contiene linalool, un compuesto aromático que aleja mosquitos y además perfuma el ambiente. Soporta suelos pobres y poca agua, necesita sol directo y se caracteriza por su rusticidad: es una de las más longevas y sencillas de mantener.

Albahaca: Esta planta aromática es valorada por su uso culinario, pero también es efectiva para repeler mosquitos y moscas, en especial cuando se la cultiva cerca de ventanas o puertas. Su aroma mentolado se intensifica al machacar las hojas. Lo ideal es darle sol parcial y riego frecuente, cuidando de no encharcar la tierra.

Hierba gatera (Nepeta cataria): Especie conocida por atraer a los gatos, pero que resulta ser hasta diez veces más efectiva que algunos productos comerciales para repeler mosquitos, según estudios botánicos. Crece en macetas o suelo, tolera sol y sombra, y requiere apenas riegos ocasionales.

Menta: De olor penetrante y fresco, la menta ayuda a espantar mosquitos y otros insectos, además de aportar sabor a comidas y bebidas. Prefiere sombra parcial, riego regular y desarrollarse en macetas para controlar su expansión. Su rápido crecimiento y adaptación la hacen una opción versátil.

Albahaca, hierba gatera y menta completan la lista de plantas que combinan funcionalidad, belleza y bajo mantenimiento.

Cómo ubicarlas y potenciar su efecto contra insectos en verano

Estas plantas pueden colocarse en macetas cerca de ventanas, en balcones, patios, terrazas o distribuidas en el jardín, generando barreras aromáticas naturales para que los mosquitos eviten ingresar a los ambientes. Agrupar varias macetas de citronela, lavanda y albahaca en una esquina aumenta su poder repelente y crea un espacio atractivo y funcional. Utilizar pequeños ramos de menta o lavanda en el interior, o frotar hojas de citronela en la ropa, potencia el efecto.

Otra ventaja es que muchas de estas especies pueden convivir en la cocina o cerca de áreas de descanso, aportando beneficios adicionales como perfumes agradables, insectos a raya y hojas frescas listas para agregar a comidas o infusiones.