Estas son las 5 plantas que ahuyentas mosquitos y no requieren mucho cuidado

Se tratan de especies que pueden vivir sin que uno tenga que estar constantemente detrás de su cuidado.

25 de diciembre de 2025,

Tener plantas repelentes en casa permite disfrutar los espacios sin la molestia de los mosquitos.

Con la llegada de las altas temperaturas, uno de los factores que reaparece en el día a día de las personas es la llegada de insectos como los mosquitos, que pueden transmitir enfermedades. Es por eso que existen cinco plantas que no requieren mucho cuidado y ayudan a ahuyentar a este tipo de bichos.

Dentro de la jardinería, existen varias plantas que ahuyentan mosquitos gracias a su aroma o a compuestos presentes en sus hojas, y que además destacan por su resistencia y simplicidad en los cuidados. La ventaja de estas especies es que combinan el beneficio práctico de repeler insectos con una función decorativa, sumando verde y perfume a espacios interiores y exteriores.

A diferencia de los sprays, espirales o pastillas comerciales, estas plantas no contienen tóxicos, requieren pocos minutos de atención por semana y la mayoría se adapta tanto a macetas como a tierra directa. Para quienes buscan soluciones duraderas, fáciles y sustentables, estas cinco especies pueden transformarse en aliadas ideales para el verano.

La citronela y la lavanda son aliadas infalibles para mantener los insectos lejos con mínimos cuidados.
Las cinco plantas que ahuyentan mosquitos: resistentes, decorativas y de bajo mantenimiento

  • Citronela: Originaria de Asia, la citronela es una hierba de aroma intenso utilizada en aceites esenciales y velas repelentes. Sus hojas liberan compuestos que ahuyentan mosquitos y otros insectos con solo estar cerca. Crece mejor a pleno sol, acepta riegos esporádicos y se propaga con facilidad, lo que la vuelve ideal para patios y canteros exteriores.
  • Lavanda: Famosa por sus flores violetas y su delicado perfume, la lavanda contiene linalool, un compuesto aromático que aleja mosquitos y además perfuma el ambiente. Soporta suelos pobres y poca agua, necesita sol directo y se caracteriza por su rusticidad: es una de las más longevas y sencillas de mantener.
  • Albahaca: Esta planta aromática es valorada por su uso culinario, pero también es efectiva para repeler mosquitos y moscas, en especial cuando se la cultiva cerca de ventanas o puertas. Su aroma mentolado se intensifica al machacar las hojas. Lo ideal es darle sol parcial y riego frecuente, cuidando de no encharcar la tierra.
  • Hierba gatera (Nepeta cataria): Especie conocida por atraer a los gatos, pero que resulta ser hasta diez veces más efectiva que algunos productos comerciales para repeler mosquitos, según estudios botánicos. Crece en macetas o suelo, tolera sol y sombra, y requiere apenas riegos ocasionales.
  • Menta: De olor penetrante y fresco, la menta ayuda a espantar mosquitos y otros insectos, además de aportar sabor a comidas y bebidas. Prefiere sombra parcial, riego regular y desarrollarse en macetas para controlar su expansión. Su rápido crecimiento y adaptación la hacen una opción versátil.
Albahaca, hierba gatera y menta completan la lista de plantas que combinan funcionalidad, belleza y bajo mantenimiento.
Cómo ubicarlas y potenciar su efecto contra insectos en verano

Estas plantas pueden colocarse en macetas cerca de ventanas, en balcones, patios, terrazas o distribuidas en el jardín, generando barreras aromáticas naturales para que los mosquitos eviten ingresar a los ambientes. Agrupar varias macetas de citronela, lavanda y albahaca en una esquina aumenta su poder repelente y crea un espacio atractivo y funcional. Utilizar pequeños ramos de menta o lavanda en el interior, o frotar hojas de citronela en la ropa, potencia el efecto.

Otra ventaja es que muchas de estas especies pueden convivir en la cocina o cerca de áreas de descanso, aportando beneficios adicionales como perfumes agradables, insectos a raya y hojas frescas listas para agregar a comidas o infusiones.

