Cuál es el secreto detrás de plantar albahaca en el balcón de tu casa

Los trucos caseros o hacks que se van haciendo viral en las redes sociales y otros canales de difusión digital ayudan a conocer propiedades de productos, plantas o la combinación de ambos. Justamente, uno de los secretos para mantener la higiene de la casa, sin insectos y con buen aroma, es colocar una planta de albahaca en el jardín.

La albahaca se ha convertido en una de las hierbas más populares para quienes buscan soluciones naturales en el hogar. Además de su tradicional uso culinario, esta planta destaca por su capacidad para repeler insectos y aportar una fragancia agradable en los espacios interiores. El auge de los cultivos domésticos, especialmente en balcones y terrazas, ha incentivado la búsqueda de alternativas que permitan mantener ambientes frescos y libres de plagas, sin depender de productos químicos.

Los beneficios de tener albahaca en el balcón no solo están vinculados a la cocina. Su presencia constituye una estrategia ecológica para el control de moscas y otros insectos, que suelen invadir áreas donde se acumulan restos orgánicos, basura o alimentos expuestos. Al mismo tiempo, su aroma natural contribuye a perfumar la vivienda, reemplazando a los aromatizantes industriales.

Ubicar macetas de albahaca cerca de ventanas o cocinas ayuda a evitar la proliferación de moscas y otros insectos.

Propiedades de la albahaca para el hogar y el balcón

La albahaca se utiliza en diferentes culturas tanto por su sabor como por sus propiedades higiénicas. Su aroma intenso resulta agradable para las personas, pero actúa como repelente de insectos, especialmente moscas. De acuerdo con un estudio publicado en 2022 en IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, el aceite esencial de albahaca logra un rechazo del 98% en la primera hora contra mosquitos, manteniendo casi un 70% de efectividad pasadas seis horas. Los compuestos aromáticos de la planta, como el linalool, el timol y el cineol, son los responsables de este efecto, aunque el aceite esencial es más concentrado que el aroma que libera la planta.

Las macetas de albahaca ubicadas en balcones o cerca de áreas con restos de comida ayudan a reducir la presencia de insectos y a mejorar la calidad ambiental. Distribuir varias plantas en puntos estratégicos de la casa refuerza el efecto repelente y facilita el acceso a hojas frescas para su uso culinario.

El doble beneficio de ahuyentar plagas y aromatizar el hogar ha sido destacado por especialistas en jardinería y por usuarios de redes sociales. La planta puede colocarse en cocinas, comedores o junto a ventanas, logrando ambientes más saludables y agradables.

El cultivo en balcones permite aprovechar sus beneficios tanto en la cocina como en la protección de otras plantas.

Cómo utilizar y cuidar la albahaca en casa

Para maximizar los beneficios de la albahaca, es recomendable cultivar varias plantas en macetas y colocarlas en zonas propensas a la acumulación de insectos. Además de repeler moscas, puede proteger otras especies vegetales. Según un video publicado por el usuario de TikTok @alta.huerta, la proximidad de la albahaca a cultivos de tomate ayuda a prevenir plagas y mejora el sabor de los frutos. El especialista recomienda cortar las flores para evitar que la planta dirija su energía a la producción de semillas y así potenciar su aroma.

El cuidado de la albahaca requiere atención a la luz y al riego. Necesita al menos seis horas de sol diario, por lo que se aconseja ubicarla en balcones o ventanas con buena iluminación. La humedad del sustrato es clave: la tierra debe estar húmeda, pero no encharcada, para evitar la pudrición de las raíces. Si el sustrato se seca en la superficie, es momento de regar nuevamente.