Cómo elegir el sérum ideal para cada tipo de piel y necesidad, según los expertos

Los cuidados de la piel forman parte de la rutina y cada vez son más las personas que están atentas al skincare y los productos adecuados para cada piel. Tenerla hidratada, brillante y protegida es importante para que no quede expuesta y se produzcan daños. Los sérums faciales se posicionaron como el paso fundamental a la hora de limpiar el rostro.

qué tipo de sérum hay para cada piel

Existen productos de todo tipo, y es importante saber cuál es el adecuado entre las variedades de opciones para la piel. Saber qué tipo de piel tenés es el primer paso para elegir correctamente el sérum y que se adapte a las necesidades.

La Roche-Posay tiene una línea de sérums antiedad para cada necesidad de la piel, basándose en los tipos y la composición de cada una. Cada sérum facial está diseñado para abordar problemas específicos de la piel, como la hidratación, el envejecimiento prematuro, las manchas, las imperfecciones y la falta de luminosidad.

Qué sérum usar para cada piel según una especialista

“La clave al aplicar estos sérums es usar poca cantidad y realizar un masaje distribuyendo uniformemente el producto por toda la superficie. No debemos olvidarnos de aplicarlo en el cuello, escote y orejas, que son áreas tan visibles y fotoexpuestas como el rostro. Luego de unos minutos, podemos aplicar otro producto o un fotoprotector”, comentó la médica dermatóloga de la marca (MN 99.860) Romina Mijalenko.

Para una rutina totalmente efectiva es importante no solo elegir los productos correctos, sino también aplicarlos en el orden y momento del día que corresponde.

Hyalu B5: Este es un tratamiento antiedad avanzado, formulado para reducir visiblemente las arrugas y reparar la piel. Su eficacia está dermatológicamente comprobada: reduce un 52% las arrugas en solo 8 semanas, repara la barrera cutánea en 1 hora, y logra un efecto rellenador de la piel en tan solo 4 horas.

Se debe aplicar por la mañana y por la noche. Después de la limpieza de la piel. Es una opción ideal para rellenar, hidratar y reparar la piel.

Vitamin C12: se destaca como una opción avanzada para quienes buscan mejorar la apariencia de su piel con una fórmula apta para todo tipo de piel, incluso las más sensibles. El producto se renovó, y no solo ofrece una innovadora combinación de ingredientes dermatológicamente activos, sino que también incluye un nuevo envase diseñado para proteger la fórmula de la oxidación, garantizando su estabilidad y eficacia hasta por 3 meses de uso recomendado.

Se debe aplicar por la mañana. Luego de la rutina con Hyalu B5.

Mela B3: Este innovador sérum de La Roche-Posay corrige hasta el 85% de las manchas en solo 8 semanas y previene su reaparición. Su fórmula está potenciada con Melasyl™, un nuevo activo despigmentante exclusivo, que actúa de forma precisa sobre los mecanismos que desencadenan la pigmentación, sin alterar el tono natural de la piel.

Se puede aplicar por la mañana o por la noche. Es ideal para manchas solares o hiperpigmentación postinflamatoria.

Retinol B3: con el paso del tiempo, las arrugas se vuelven más profundas y la piel pierde uniformidad y firmeza. Para abordar estos signos visibles del envejecimiento, el sérum Retinol B3 de La Roche-Posay ofrece una solución altamente eficaz, incluso para pieles sensibles.

Los resultados están clínicamente comprobados: reduce las arrugas visibles en 8 semanas, disminuye las líneas finas, mejora en un la uniformidad del tono y la suavidad de la piel. La piel recupera firmeza, se ve más lisa y luminosa. Se debe aplicar por la noche.

“Con la aplicación de estas moléculas en la piel, no solo actuamos sobre los signos visibles del paso del tiempo, sino que también retrasamos su aparición. Por eso, comenzar su uso en edades tempranas sería lo óptimo, ya que contamos con activos específicos para cada necesidad”, expresó la médica dermatóloga sobre la incorporación de sérum a la rutina.