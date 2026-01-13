Así se pueden reemplazar fácil a los mosquiteros: el nuevo método que es tendencia este verano

El peligro de enfermedades, molestias y la picazón, son algunos de los puntos que hacen que los mosquitos sean uno de los insectos que más se busca eliminar de las casas. Sin embargo, con la llegada de las altas temperaturas y el crecimiento de la humedad, generan condiciones ideales para que aparezcan en una casa.

Durante el verano, la presencia de mosquitos se intensifica y afecta la calidad de vida en hogares de todo el país. Si bien los mosquiteros tradicionales siguen siendo útiles, cada vez más personas buscan soluciones prácticas, modernas y fáciles de instalar para proteger los ambientes. En este contexto, las cortinas mosquiteras magnéticas se consolidan como el método tendencia del verano 2026, gracias a su funcionalidad, precio accesible y adaptabilidad a distintos espacios.

La preocupación por mantener puertas y ventanas abiertas sin que ingresen insectos llevó a la popularidad de estas cortinas, que permiten ventilar los ambientes sin aerosol ni estructuras fijas. La facilidad de colocación y la posibilidad de retirarlas al finalizar la temporada las vuelve especialmente atractivas para quienes viven en departamentos, casas alquiladas o desean un sistema temporal y reutilizable.

El sistema de cierre automático con imanes permite una instalación sencilla y una protección eficaz contra los insectos.

Cómo funciona la cortina mosquitera magnética y cuáles son sus ventajas

El nuevo método consiste en una cortina de tela liviana, reforzada con imanes a lo largo de sus bordes, lo que permite que se cierre automáticamente al pasar por ella. El modelo más buscado en el mercado argentino es el pack de dos cortinas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho, tamaño estándar para puertas de balcón o acceso al patio. Entre sus características principales se destacan:

Sistema de cierre automático con imanes , que impide el ingreso de mosquitos y otros insectos.

Tela resistente y apta para uso interior o exterior , lo que garantiza durabilidad durante toda la temporada.

Permite la circulación del aire , manteniendo la casa ventilada sin perder protección.

No requiere herramientas ni perforaciones para su instalación, gracias a los abrojos autoadhesivos y tachuelas incluidas en el set.

Fácil de colocar y quitar, lo que permite reutilizarla cada año sin daños en el marco de puertas o ventanas.

El sistema magnético asegura que la cortina se cierre casi por completo de manera automática, y solo requiere un pequeño ajuste manual en casos puntuales.

Este método ofrece una barrera adicional frente a los mosquitos y ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por insectos.

Precio, opciones de compra y barrera de protección adicional

En la actualidad, el pack de dos cortinas mosquiteras magnéticas se comercializa en Argentina por alrededor de $35.599. Están disponibles en varios colores, como negro y beige, y bajo el modelo imantado, que se adapta a puertas y ventanas de diferentes tamaños. La compra incluye todos los materiales necesarios para la instalación y permite elegir el método de fijación más conveniente.

Más allá de su practicidad, estas cortinas representan una barrera extra de protección frente a los mosquitos, especialmente en zonas donde circula el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Reducir el ingreso de insectos no solo mejora el confort, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades en épocas de mayor riesgo.